Alluri: అల్లూరి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం.. సెల్ఫీ సరదా ముగ్గురు బాలికల ప్రాణాలు తీసింది!

Three girls died by Drowning In Alluri Video: అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలం లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ముగ్గురు అమ్మాయిలు నీట మునిగి చనిపోయారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది . నలుగురు అమ్మాయిలు సెల్ఫీ కోసం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వెళ్ళగా ప్రమాదవశాత్తు ముగ్గురు అమ్మాయిలు చనిపోయారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:13 AM IST

Three girls died by Drowning In Alluri Video: సెల్ఫీ సరదా ప్రాణాలను తీస్తుంది. ఇదివరకు కూడా అనేక ఘటనలు చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలంలో కూడా ఈ సెల్ఫీ సరదా ముగ్గురు అమ్మాయిల ప్రాణం తీసింది. సరదాగా వాటర్ ఫాల్స్ లో దిగి అప్పటివరకు సంతోషంగా గడిపిన త్రిష (17), రత్నకుమారి (16), పవిత్ర (16) నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకొని గల్లంతయ్యారు. బాలికలు జలపాతంలో గల్లంతైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది . మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ వద్దకు నలుగురు అమ్మాయిలు వెళ్ళగా ముగ్గురు అమ్మాయిలు నీళ్లలో మునిగి సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో పక్కనే ఉన్న మరొకరు ఆ వీడియో తీసింది. ఉన్నట్టుండి వాళ్ళు నీళ్లలోకి జారుకుని దుర్మరణం చెందారు. 

 పోలీసుల ప్రకారం కాలేజీలో చదువుతున్న ఈ ముగ్గురు అమ్మాయిలు వేసవి సెలవుల నిమిత్తం సొంతూరుకు వచ్చారు. అయితే జలపాతం దగ్గర సరదాగా ఎంజాయ్ చేద్దామని వాళ్ళు ఫోటోలు దిగుదామని అందరూ కలిసి వెళ్లారు. అక్కడ కాసేపు నీళ్లలో గడిపిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి జారుకున్న తర్వాత మరో ఇద్దరు ఆమెను కాపాడడానికి వెళ్లి వాళ్ళు కూడా మునిగిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు దుర్మరణం చెందారు. అల్లూరి జిల్లా హుకుంపేట మండలం మజ్జివలస గ్రామానికి చెందినవారుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరంతా ఇంటర్మీడియట్, పదో తరగతి చదువుతున్నారు. ఒడ్డున ఉన్న మరో అమ్మాయి వెంటనే గ్రామస్థులను తీసుకువచ్చింది. వారు వెంటనే జలపాతంలోకి దిగి ముగ్గురు అమ్మాయిలను బయటకు తీశారు. కానీ అప్పటికే వారు మృతి చెందారు. వీళ్లంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు అవ్వడంతో ఆ గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. 

 ఇక సెల్ఫీ సరదా ప్రాణాలు తీయడంతో సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఆరా తీశారు. అంతేకాదు పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు. సెల్ఫీల కోసం ఇలా ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకోవద్దని అధికారులు కూడా హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. గతంలో కూడా పలు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. సెల్ఫీ వల్ల యాక్సిడెంట్లు, నీళ్లలో జారిపడటం, కొండపై నుంచి జారి ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఘటనలు చూస్తూనే ఉన్నాము. అయినా కానీ కొంతమంది ఇలా నిర్లక్ష్యంగా వహించడంతో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

