Alluri Accident: అర్ధరాత్రి ఘోర ప్రమాదం.. అదుపుతప్పి లోయలో పడిన బస్సు, 8మంది దుర్మరణం..!

Alluri Private Travel Bus Accident: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. అర్ధరాత్రి ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఘాట్ రోడ్ వద్ద లోయలో అదుపుతప్పి పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందారు. పలువురు ప్రయాణీకులకు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. వీరంతా భద్రాచలంలో రామయ్య దర్శనం చేసుకుని.. అన్నవరం వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ప్రయాణ సమయంలో మొత్తం బస్సులో 30 మంది ఉన్నారు. అయితే చింతూరు నుంచి మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్డులోకి వచ్చిన ప్రైవేటు బస్సు ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపు తప్పడంతో పడిపోయింది. ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. 108 వాహనాలు కూడా వచ్చి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. అయితే మీరు ఎక్కువ శాతం ప్రయాణికులు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇదీ చదవండి: కొత్త ఇ-పాస్పోర్ట్ వచ్చేసింది.. డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా? అప్లై మీ నగరంలో అందుబాటులో ఉందా?
ఇదీ చదవండి: వృద్ధాప్యంలో భార్యాభర్తలు రూ.10 వేల పెన్షన్ పొందాలంటే ఈ చిన్న పని చేయండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి