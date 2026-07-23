/ఆల్మట్టికి భారీ వరద.. నేడు గేట్లు ఓపెన్‌ చేయనున్న అధికారులు..

Almatti Dam Heavy inflows:తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్నినో ప్రభావంతో తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అయితే గత రెండు మూడు రోజులుగా మాత్రమే వర్షాలు పడుతున్నాయి. అంతేకాదు మూడు నాలుగు రోజుల్లో పడుతున్న వర్షాలతో తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో దాదాపు భూమి తడిసింది. మరోవైపు నెలన్నరగా వర్షాలు లేకపోవడం కారణంగా మన బ్యారేజీల్లోని నీరు డెడ్ స్టోరీజీకి చేరుకున్నారు. మరోవైపు ఆల్మట్టి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు ఆల్మట్టి డ్యామ్కు ఇన్ఫ్లో పెరిగింది.
ఆల్మట్టీకి పెరిగిన ఇన్ఫ్లో..
వరుసగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఒక్కసారిగి ఇన్ ఫ్లో పెరిగింది. దీంతో ఆల్మట్టి డ్యాం గేట్లు ఇవాళ ఓపెన్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు పూర్తి స్థాయిలో నిండింది. డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం...123 TMC (శతకోటి ఘనపుటడుగులు)లు కాగా...ప్రస్తుతం 108 TMC (Thosand Million Cubic Feet)లకు నీరు చేరింది. ఇన్ ఫ్లో దాదాపు 70వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం రోజుకు ఆల్మట్టి డ్యాంలోకి 6 టీఎంసీల నీరు వస్తోంది. దీంతో ఈ రోజు గేట్లు ఓపెన్ చేసేందుకు అధికారుల రెడీ అవుతున్నారు.
ఆల్మట్టీ గేట్లు ఓపెన్..
ఆల్మట్టి డ్యాం గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే...డైరెక్ట్ గా నారాయణపూర్ కు నీళ్లు రానున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ప్రాజెక్టులకు వరద మొదల కానుంది. మరోవైపు ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు నుంచి ఔట్ ఫ్లో 12వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. నారాయణపూర్ జలాశయానికి భారీ స్థాయిలో నీరు చేరితే జూరాలకు కూడా నీటిని విడుదల చేయనున్నారు అధికారులు. అక్కడ నుంచి శ్రీశైలంకు ఇన్ఫ్లో రానుంది.
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