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ఆల్మట్టికి భారీ వరద.. నేడు గేట్లు ఓపెన్‌ చేయనున్న అధికారులు..

Alamatti Dam Gates Open: కృష్ణానది పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు ఆల్మట్టీ డ్యామ్ క్రమంగా పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం చేరకునే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజాకార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఆల్మట్టి డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని ఏ సమమైన నీటిని దిగువకు విడుదల చేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:06 AM IST
ఆల్మట్టికి భారీ వరద.. నేడు గేట్లు ఓపెన్‌ చేయనున్న అధికారులు..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆల్మట్టికి భారీ వరద.. నేడు గేట్లు ఓపెన్‌ చేయనున్న అధికారులు..
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