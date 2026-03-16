  • Potti Sriramulu: స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ శాక్రిఫైస్.. నేడే అమరావతిలో 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు భారీ కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ

Potti Sriramulu: స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ శాక్రిఫైస్.. నేడే అమరావతిలో 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు భారీ కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ

Potti Sriramulu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు భారీ కాంస్య విగ్రహం ఆవిష్కరణకు సిద్ధమైంది. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా.. నేడు అనగా మార్చి 16న సోమవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 16, 2026, 07:58 AM IST

Potti Sriramulu: స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ శాక్రిఫైస్.. నేడే అమరావతిలో 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు భారీ కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ

Potti Sriramulu Statue: ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు. ఆ మహనీయుడికి ప్రభుత్వం నేడు అపూర్వ నివాళి అందించనుంది. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నేడు సీఎం చంద్రబాబు 58 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అమరావతిలో అట్టహాసంగా జరగనున్న ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.

పొట్టి శ్రీరాములుకు నివాళిగా, ఆయన చేసిన 58 రోజుల ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు గుర్తుగా.. 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహాన్నిఆవిష్కరిస్తున్నారు. అమరావతిలో 6.8 ఎకరాల్లో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతివనం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ శాాక్రిఫైస్‌ పేరుతో 58 అడుగుల ఎత్తు మేర అమరజీవి కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈరోజు సీఎం చంద్రబాబు ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పి.వి.ఎన్. మాధవ్, పలువురు మంత్రులు పాల్గొనబోతున్నారు. శంకుస్థాపన జరిగిన 6 నెలల్లోనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ విగ్రహాన్ని పూర్తిచేశారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్ 2025 సెప్టెంబర్‌ 3న శంకుస్థాపన చేశారు. దాదాపు రూ. 150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో తలపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో మొదటి దశ పనులు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం బరువు 100 టన్నులు కాగా విగ్రహాన్ని 30 టన్నుల కంచుతో తయారు చేశారు. పీఠంపై విగ్రహాన్ని నిలబెట్టేందుకు లోపల 70 టన్నుల బరువైన ఇనుప గడ్డర్లు వినియోగించారు. కృష్ణా జిల్లా బొమ్ములూరుకు చెందిన కళాకారులు విగ్రహ భాగాలకు ఆకృతినిచ్చి దశల వారీగా అమరావతికి తరలించారు.

దాదాపు 18 అడుగుల లోతులో పిల్లర్లు వేసి దానిపైన బేస్‌మెంట్‌ వేశారు. ఆపై రెండంతస్థులు నిర్మించారు. వేదిక, విగ్రహం కలిపి మొత్తం 110 అడుగులు ఉంటుంది. ముందుగా మీనియేచర్‌ తయారు చేసుకుని సీఎంచంద్రబాబుకు చూపించారు. ఆయన ఆమోదించిన తర్వాత విగ్రహాన్ని ఆరు భాగాలుగా తయారు చేశారు. విగ్రహ పీఠభాగంలో గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌తో పాటు రెండంతస్థులు ఉంటాయి. మొదటి అంతస్థులో పొట్టి శ్రీరాములు జ్ఞాపకాలతో ఓ ప్రదర్శన శాల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అందులో ఆయనకు సంబంధించిన వస్తువులు, రాసిన లేఖలు, ప్రభుత్వంతో చేసిన సంప్రదింపులను సందర్శకులు చూడొచ్చు. 60 సీట్లతో ఓ మినీ థియేటర్‌ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆ మహనీయుడి జీవిత విశేషాలు సందర్శకులకు తెలిపేలా లఘు చిత్రాన్ని రూపొందించి ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు.అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది.  

