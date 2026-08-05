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Amaravati Book Launch: ఉపరాష్ట్రపతితో టీడీపీ ఎంపీల బృందం భేటి.. 'అమరావతి' ప్రత్యేక పుస్తకం ఆవిష్కరణ!

Vice-President Amaravati Book Launch: పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు తన సహచర తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎంపీలతో కలిసి భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ సి.పి.రాధాకృష్ణన్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా "Amaravati: Built by the People, Secured by Destiny" (అమరావతి) అనే ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని వారు ఉపరాష్ట్రపతికి అందజేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 05, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:22 AM IST
Amaravati Book Launch: ఉపరాష్ట్రపతితో టీడీపీ ఎంపీల బృందం భేటి.. 'అమరావతి' ప్రత్యేక పుస్తకం ఆవిష్కరణ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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