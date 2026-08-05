Amaravati Book Launch: ఉపరాష్ట్రపతితో టీడీపీ ఎంపీల బృందం భేటి.. 'అమరావతి' ప్రత్యేక పుస్తకం ఆవిష్కరణ!

Vice-President Amaravati Book Launch: భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ సి.పి. రాధాకృష్ణన్ గారిని పార్లమెంటు సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు తన సహచర తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎంపీలతో కలిసి మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ప్రయాణం, దాని చారిత్రక ప్రాధాన్యతను తెలియజేసే "Amaravati: Built by the People, Secured by Destiny" (అమరావతి) అనే ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని వారు ఉపరాష్ట్రపతికి అందజేశారు. ఈ పుస్తకాన్ని చూసి ఉపరాష్ట్రపతి అభినందించినట్లు సమాచారం.
పుస్తకంలో పొందుపరిచిన ముఖ్యాంశాలు..
చారిత్రక ఉద్యమ గాథ.. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి త్యాగాల వారసత్వం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ఈ పుస్తకంలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు.
రైతుల సుదీర్ఘ పోరాటం అనగా.. రాజధాని పరిరక్షణ కోసం అమరావతి ప్రాంత రైతులు, తల్లులు, మహిళలు ఎండనక, వాననక అప్రతిహతంగా 1,631 రోజుల పాటు చేసిన శాంతియుత సుదీర్ఘ పోరాట విశేషాలను ఇందులో కళ్ళకు కట్టినట్లు వివరించారు.
ఏకైక రాజధానిగా పునరుజ్జీవనం: 2024 జూన్ 2 నుంచి అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా పునరుద్ధరించిన చారిత్రక పరిణామాలు, ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరిన వైనాన్ని ఈ గ్రంథంలో స్పష్టంగా పొందుపరిచారు.
ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా అమరావతి..
ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దూరదృష్టితో కూడిన అద్భుతమైన నాయకత్వం, కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ పూర్తి మద్దతు, సహకారంతో అమరావతిని కేవలం ఒక పరిపాలనా కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా, అగ్రగామిగా నిలిచే ప్రపంచ స్థాయి (గ్లోబల్) రాజధానిగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్ తరాలకు ఈ రాజధాని ఒక రోల్ మోడల్గా నిలుస్తుందని వారు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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