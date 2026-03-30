Cm Chandrababu: సీఎం చంద్రబాబుకి బిగ్ రిలీఫ్.. మూడు పిటిషన్లు కొట్టేసిన ఏపీ హైకోర్టు

AP High Court on Alla Ramakrishna Reddy Case: అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి భారీ ఊరట లభించింది. ఈ వ్యవహారంలో చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా మంగళగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి గతంలో దాఖలు చేసిన మూడు వేర్వేరు పిటిషన్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో గత కొన్నాళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ వివాదంలో చంద్రబాబుకి న్యాయపరంగా భారీ ఊరట లభించినట్లయింది.
అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మూడు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని విన్నవించడంతో పాటు.. ఈ వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబుకి ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని.. అలానే ఈ కేసును ఏసీబీ కోర్టు విచారిస్తుండగా.. దాన్ని ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేల ప్రత్యేక కోర్టుకు బదిలీ చేయాలంటూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మూడు వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు.
తాజాగా వీటిని విచారించిన ఏపీ హైకోర్టు.. ఈ మూడు పిటిషన్లకు విచారణ అర్హత లేదని స్పష్టం చేస్తూ వాటిని కొట్టివేసింది. ఇదిలా ఉంటే.. అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ను తమకు అనుకూలమైన వారి భూముల గుండా మార్చారంటూ గత ప్రభుత్వం హయాంలో ఈ కేసు నమోదైంది. దీనిపై సుదీర్ఘ కాలంగా న్యాయపోరాటం జరుగుతోంది. తాజాగా హైకోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఈ మూడు పిటిషన్ల వ్యవహారానికి తెరపడింది. రాజకీయంగానూ, న్యాయపరంగానూ ఈ తీర్పు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సానుకూల అంశంగా మారింది.
