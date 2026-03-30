English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Cm Chandrababu: సీఎం చంద్రబాబుకి బిగ్ రిలీఫ్.. మూడు పిటిషన్లు కొట్టేసిన ఏపీ హైకోర్టు

Cm Chandrababu: అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్‌మెంట్ వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబుకి భారీ ఊరట లభించింది. ఈ వ్యవహారంలో చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా మంగళగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి గతంలో దాఖలు చేసిన మూడు వేర్వేరు పిటిషన్లను ఏపీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:06 PM IST

Trending Photos

AP High Court on Alla Ramakrishna Reddy Case: అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్‌మెంట్ వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి భారీ ఊరట లభించింది. ఈ వ్యవహారంలో చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా మంగళగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ నేత ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి గతంలో దాఖలు చేసిన మూడు వేర్వేరు పిటిషన్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో గత కొన్నాళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ వివాదంలో చంద్రబాబుకి న్యాయపరంగా భారీ ఊరట లభించినట్లయింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్‌మెంట్ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మూడు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని విన్నవించడంతో పాటు.. ఈ వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబుకి ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని.. అలానే ఈ కేసును ఏసీబీ కోర్టు విచారిస్తుండగా.. దాన్ని ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేల ప్రత్యేక కోర్టుకు బదిలీ చేయాలంటూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి మూడు వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు.

తాజాగా వీటిని విచారించిన ఏపీ హైకోర్టు.. ఈ మూడు పిటిషన్లకు విచారణ అర్హత లేదని స్పష్టం చేస్తూ వాటిని కొట్టివేసింది. ఇదిలా ఉంటే.. అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్‌మెంట్‌ను తమకు అనుకూలమైన వారి భూముల గుండా మార్చారంటూ గత ప్రభుత్వం హయాంలో ఈ కేసు నమోదైంది. దీనిపై సుదీర్ఘ కాలంగా న్యాయపోరాటం జరుగుతోంది. తాజాగా హైకోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఈ మూడు పిటిషన్ల వ్యవహారానికి తెరపడింది. రాజకీయంగానూ, న్యాయపరంగానూ ఈ తీర్పు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు సానుకూల అంశంగా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM ChandrababuAmaravati Inner ring road caseAp High CourtAlla Ramakrishna ReddyAP High Court On Alla Ramakrishna Reddy Case

Trending News