Amaravati Capital Bill in Lok Sabha Today: లోక్సభ ముందుకు నేడు అమరావతి బిల్లు రానుంది. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ రూపొందించిన ఈ బిల్లును కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన కసరత్తును కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ అమరావతినే రాజధానిగా గుర్తిస్తూ తీర్మానం ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపింది. ఆ తీర్మానాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని కేంద్రం చట్టసవరణకు ముందడుగు వేస్తోంది. లోక్సభ బిజినెస్ జాబితాలో ఈ బిల్లును చేర్చడం ద్వారా, దానిపై చర్చ జరిగి ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉందని సమాచారం. లోక్సభలో ఆమోదం లభించిన తర్వాత ఈ బిల్లు రాజ్యసభకు వెళ్లనుంది.
2024 జూన్ రెండవ తేది నుండి అమరావతికి చట్టబద్దత అమలులోకి వచ్చేలా ఈ బిల్లును రూపొందించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్ వ్యవస్థీకరణ బిల్లును సవరించి రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి పేరును చేర్చాలని, తద్వారా చట్ట బద్దత కల్పించాలని మార్చి 28వ తేదిన రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తీర్మానంలో ప్రతిపాదించిన వివిధ అంశాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా బిల్లు లక్ష్యాలులో చేర్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్ వ్యవస్థీకరణ చట్టం -2014 ప్రకారం హైదరాబాద్ పది సంవత్సరాల పాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా కొనసాగే విషయం తెలిసిందే. ఆ గడువు 2024 జూన్ ఒకటవ తేదితో ముగియడంతో రెండవ తేది నుండి అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తించాలని తాజా బిల్లులో పేర్కొన్నారు. ఆ మేరకు పునర్ వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5, సబ్సెక్షన్ 2లో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధానిగా పేర్కొంటూ, 2024 జూన్ రెండవ తేది నుండి అమలులోకి వచ్చేలా సవరిస్తూ ప్రతిపాదించారు.
అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా ప్రకటించడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టత లభిస్తుందని, ముఖ్యంగా భూములు ఇచ్చిన రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందని అధికార పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నారు. రాజధాని నిర్మాణంపై ఉన్న అనిశ్చితి తొలగితే పెట్టుబడులు తిరిగి రాష్ట్రంలోకి వచ్చే అవకాశముందని కూడా చెబుతున్నారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే ఈ బిల్లు ఏపీ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు తిప్పే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, రాష్ట్రానికి రాజధాని అంశంపై దీర్ఘకాలిక స్పష్టత లభించే అవకాశం ఉంది.
