  • Ambati Rambabu Arrested: ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అరెస్టు..

Ambati ram babu arrested in Guntur: గుంటూరులోని ఆయన నివాసంలో పోలీసులు అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో ఏపీలో మరోసారి హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:07 PM IST
Ambati ram babu arrested by guntur police: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాల వేడి ఒక్కసారిగా తారాస్థాయికి చేరాయి. ముఖ్యంగా గుంటూరులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు చంద్రబాబు నాయుడుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. దీనిపై కూటమి కార్యకర్తలు అంబటి రాంబాబు నివాసంలో దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఇక సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై..  టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బాజీ చౌదరీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆయన నివాసంకు వెళ్లి అరెస్ట్ చేసి భారీ బందో బస్తు మధ్య నల్లపాడు పీఎస్‌కు తరలించారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే అంబటి రాంబాబు సతీమణి ఏపీ హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేసింది. ఏపీ మాజీసీఎం జగన్ సైతం అంబటి రాంబాబుతో మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. మరోవైపు కూటమి మంత్రులు మాత్రం అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అవుతున్నారు. అంబటి రాంబాబు వివాదం ప్రస్తుతం నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉందని చెప్పుకొవచ్చు. 

 మరోవైపు మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబు అధికార పార్టీపై ఇప్పటికే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దమ్ముంటే తనను అరెస్ట్ చేసుకోవాలంటూ ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసిరారు. చంద్రబాబుకు, లోకేష్ రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంకు భయపడే ప్రసక్తిలేదన్నారు. మొత్తంగా వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్రచర్చనీయాశంగా మారింది . తనపై దాడులు చేయడం వల్ల ఫ్రస్ట్రేషన్ లో మాటలు దొర్లాయని, కానీ అలా మాట్లాడాల్సింది కాదని అంబటి రాంబాబు అన్నారు. 

 

ambati ram babuAmbati Rambabu arrestedAndhra PradeshAp High CourtAmbati ram babu Guntur incident

