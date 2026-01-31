Ambati ram babu wife files Lunch motion petition in Andhra Pradesh high court: అంబటి రాంబాబు గుంటూరులో కూటమి ప్రభుత్వంపై చేపట్టిన నిరసనలు కాస్త చిలికి చిలికి సునామీలా మారింది. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంతలో ఈ విషయంలో కూటమి కార్యకర్తలు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కొంతమంది అంబటి రాంబాబుపై దాడికియత్నించారు.గుంటూరులో ఆయన కారుపై రాళ్లు,కర్రలతో దాడికి దిగారు.దీంతో ఆయన కూడా టంగ్ స్లిప్ అయి అనుచిత వ్యాఖ్యలుచేశారు.సీఎం చంద్రబాబు, కార్యకర్తలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలుచేశారు. దీనిలో మరింత వివాదం రాజుకుంది. వందలాదిగా టీడీపీ కార్యకర్తలు గుంటూరులోనిఅంబటి రాంబాబునివాసంకు వెళ్లి రచ్చ రచ్చ చేశారు. కారు అద్దాల్నిధ్వంసం చేశారు. ఫర్నీచర్ ను తుక్కు తుక్కు చేశారు.
మరోవైపు అంబటి రాంబాబు బేషరతుగా సారీచెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి నేతలు,మంత్రులు, కార్యకర్తలు అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై మండిపడిపడుతున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులు కేసును కూడా నమోదు చేశారు. మరోవైపు తన వ్యాఖ్యలపై అంబటి రాంబాబు యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఇంత పెద్దవయసులో తాను అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండాల్సిందికాదన్నారు . కానీ వందలాది మంది తనపై దాడులు చేశారని, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అలా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై అంబటి రాంబాబు నిప్పులు చెరిగారు.
ఈ నేపథ్యంలో అంబటి రాంబాబు సతీమణి విజయలక్ష్మి ఏపీ హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. తమకు రక్షణ కల్పించడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని పిటిషన్ విజయలక్ష్మిపేర్కొన్నారు. తనతో పాటు 60 మందిని పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారన్న రాంబాబు భార్య ఆరోపించారు. శాంతిభద్రత సమస్య ఉందని, పోలీసులు పూర్తిగా విఫలం చెందారని పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు.
24 గంటలు భద్రత కల్పించాలని విజయలక్ష్మి కోరారు.తక్షణం దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని రాంబాబు భార్య తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అంబటి రాంబాబు పోలీసులపై మండిపడ్డారు. పోలీసుల అరెస్ట్ లకు భయపడేదిలేదన్నారు. మీ రెడ్బుక్కు నేను భయపడను.. ఐ డోంట్ కేర్ చంద్రబాబు అంటూ ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. అంబటి వివాదం నేపథ్యంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. గుంటూరులో భారీగా పోలీసులను బందోబస్తు కోసం తరలించారు.
