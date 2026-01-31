English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ambati Ram babu: ఏపీలో పీక్స్‌కు చేరిన అంబటి రాంబాబు వివాదం.. హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మాజీ మంత్రి సతీమణి..

Ambati Ram babu: ఏపీలో పీక్స్‌కు చేరిన అంబటి రాంబాబు వివాదం.. హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మాజీ మంత్రి సతీమణి..

Ambati ram babu controversy comments on Chandrababu naidu: తనతో పాటు 60 మందిని పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారని అంబటి  రాంబాబు భార్య విజయలక్ష్మి ఆరోపించారు. ఏపీ హైకోర్టులో ఈ మేరకు లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. మొత్తంగా అంబటి రాంబాబు వ్యవహరం పెనుదుమారంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 10:31 PM IST
  • అంబటి ఘటనపై ఏపీలో రచ్చ.
  • కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు..

Trending Photos

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holiday Today
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని &#039;కుమారి&#039;..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
6
Hebah Patel Photos
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని 'కుమారి'..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
School Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్ని స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపు అన్ని స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Ambati Ram babu: ఏపీలో పీక్స్‌కు చేరిన అంబటి రాంబాబు వివాదం.. హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మాజీ మంత్రి సతీమణి..

Ambati ram babu wife files Lunch motion petition in Andhra Pradesh high court: అంబటి రాంబాబు గుంటూరులో కూటమి ప్రభుత్వంపై చేపట్టిన నిరసనలు కాస్త చిలికి చిలికి సునామీలా మారింది. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంతలో ఈ విషయంలో కూటమి కార్యకర్తలు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కొంతమంది అంబటి రాంబాబుపై దాడికియత్నించారు.గుంటూరులో ఆయన కారుపై రాళ్లు,కర్రలతో దాడికి దిగారు.దీంతో ఆయన కూడా టంగ్ స్లిప్ అయి అనుచిత వ్యాఖ్యలుచేశారు.సీఎం చంద్రబాబు, కార్యకర్తలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలుచేశారు. దీనిలో మరింత వివాదం రాజుకుంది. వందలాదిగా టీడీపీ కార్యకర్తలు గుంటూరులోనిఅంబటి రాంబాబునివాసంకు వెళ్లి రచ్చ రచ్చ చేశారు. కారు అద్దాల్నిధ్వంసం చేశారు. ఫర్నీచర్ ను తుక్కు తుక్కు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు అంబటి రాంబాబు బేషరతుగా సారీచెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి నేతలు,మంత్రులు, కార్యకర్తలు అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై మండిపడిపడుతున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులు కేసును కూడా నమోదు చేశారు. మరోవైపు తన వ్యాఖ్యలపై అంబటి రాంబాబు యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఇంత పెద్దవయసులో తాను అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండాల్సిందికాదన్నారు . కానీ వందలాది మంది తనపై దాడులు చేశారని, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అలా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై అంబటి రాంబాబు నిప్పులు చెరిగారు.

ఈ నేపథ్యంలో అంబటి రాంబాబు సతీమణి విజయలక్ష్మి ఏపీ హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. తమకు రక్షణ కల్పించడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని పిటిషన్‌ విజయలక్ష్మిపేర్కొన్నారు. తనతో పాటు 60 మందిని పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారన్న రాంబాబు భార్య ఆరోపించారు. శాంతిభద్రత సమస్య ఉందని, పోలీసులు పూర్తిగా విఫలం చెందారని పిటిషన్‌ లో పేర్కొన్నారు.

Read more: Ambati Rambabu: ఏపీలో హైటెన్షన్.. అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలపై దుమారం.. భగ్గుమంటున్న కూటమి నేతలు..

24 గంటలు భద్రత కల్పించాలని  విజయలక్ష్మి కోరారు.తక్షణం దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని రాంబాబు భార్య తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. అంబటి రాంబాబు పోలీసులపై మండిపడ్డారు. పోలీసుల అరెస్ట్ లకు భయపడేదిలేదన్నారు. మీ రెడ్‌బుక్‌కు నేను భయపడను.. ఐ డోంట్ కేర్ చంద్రబాబు అంటూ ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. అంబటి వివాదం నేపథ్యంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. గుంటూరులో భారీగా పోలీసులను బందోబస్తు కోసం తరలించారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

ambati ram babuAmbati Rambabu wifeAndhra PradeshAp High Courtambatri ram babu Guntur incident

Trending News