Ambati Rambabu Arrest: నల్లపాడు పీఎస్ వద్ద ఉద్రిక్తత..గడ్డపారతో వచ్చి 'అంబటి' కోసం వెతుకులాట!

Ambati Rambabu Arrest News: గుంటూరు జిల్లా నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద శుక్రవారం ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తులో ఉన్న ఓ వ్యక్తి గడ్డపారతో పీఎస్ ముందుకు వచ్చి హల్చల్ చేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
మద్యం మత్తులో ఉన్న ఒక టీడీపీ కార్యకర్త, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై ఉన్న కోపంతో గడ్డపార పట్టుకుని నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కే రావడంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యారు.
పీఎస్ ముందే హడావుడి
నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుటకు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి, చేతిలో గడ్డపారను పట్టుకుని "లోపల అంబటి రాంబాబు ఉన్నాడా? బయటకు రమ్మనండి" అంటూ పెద్ద గట్టిగా అరుస్తూ హంగామా చేశాడు. పూర్తిగా మద్యం సేవించి ఉండటంతో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని స్థితిలో అతను రెచ్చిపోయాడు.
అప్రమత్తమైన పోలీసులు
స్టేషన్ బయట గడ్డపారతో ఒక వ్యక్తి కేకలు వేయడం గమనించిన పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరగకముందే అతడిని చుట్టుముట్టి, చేతిలో ఉన్న గడ్డపారను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, గట్టిగా మందలించి అక్కడి నుండి పంపించి వేశారు.
అసలు కారణం ఏమిటి?
ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తన మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని, అందుకే ఆవేశంతో ఇలా ప్రవర్తించినట్లు సదరు కార్యకర్త తెలిపినట్లు సమాచారం.
మద్యం మత్తులో పీఎస్ పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తతకు కారణమైన సదరు వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసే అంశాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. కొద్దిసేపు నల్లపాడు పీఎస్ వద్ద ఏం జరుగుతుందో తెలియక స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
