  Ambati Rambabu: వైసీపీ అధినేత జగన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన అంబటి రాంబాబు..

Ambati Rambabu: వైసీపీ అధినేత జగన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన అంబటి రాంబాబు..

Ambati Rambabu: తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసులో అంబటి రాంబాబు బుధవారం బెయిల్‌పై విడుదల అయ్యారు. తాజాగా ఈయన ఏపీ మాజీ సీఎం వైసీపీ అధినేత జగన్ తో భేటి అయ్యారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:47 PM IST

Ambati Rambabu: వైసీపీ అధినేత జగన్ ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన అంబటి రాంబాబు..

Ambati Met YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అరెస్టైన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు .. బుధవారం షరతులతో కూడిన బెయిల్ పై విడుదలయ్యారు. తనపై టీడీపీ ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులు, తెలుగు దేశం రౌడీ మూకలు తన ఇంటిని ధ్వంసం చేసిన తీరు, హత్యాయత్నం, పోలీసుల నిర్లిప్త వైఖరి, కొంతమంది పోలీసు అధికారుల ఓవర్‌ యాక్షన్‌ వంటి అంశాలను వైయస్‌ జగన్‌కు అంబటి రాంబాబు వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా తప్పుడు కేసులపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, చట్టపరంగా ఎదుర్కొందామని అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు. అధికార పార్టీకి అండదండలతో రెచ్చిపోతున్న కొంతమంది పోలీసుల వ్యవహార తీరుపై జగన్ మండిపడ్డారు. ప్రజల పక్షాన, ప్రజల తరపున చేస్తున్న పోరాటంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు, వేధింపులను ధీటుగా ఎదుర్కొని ప్రజలకు అండగా నిలుద్దామని, పార్టీ నాయకులు, క్యాడర్‌ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జగన్‌ అన్నారు.

ఇటీవల అంబటి రాంబాబు ఏపీ సీఎంను దూషిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలుగు దేశం శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. దీంతో ఆయన  ఇంటిపై  టీడీపీ శ్రేణులు దాడి చేసిన ఘటనలో ఆయనకు మద్దతుగా జగన్ నిలిచారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో పోలీసులు పట్టీపట్టనట్టు వ్యవహరించినట్టు తెలుస్తుంది. ఇక అంబటి రాంబాబు జైలులో ఉండగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి జగన్ భరోసా ఇచ్చారు. ఆ ఘటనపై జగన్ తీవ్రంగా స్పందించి వైసీపీ పార్టీ రాంబాబుకు అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. తాడేపల్లి కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ భేటీలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, టీడీపీ ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఇరువురు చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ambati RambabuYS Jagan Mohan ReddyAmbati Met YS JaganAmbati Rambabu BailExcise Court Verdict

