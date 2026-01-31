Ambati Rambabu: గుంటూరులో హైటెన్షన్.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై అంబటి రాంబాబు వర్సెస్ కూటమి నేతలు.. వీడియో..

Ambati Rambabu satirical comments on ap chandrababu naidu govt: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని, జంతువుల కొవ్వును కలిపారని, గత పాలకులపై ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా.. సిట్ ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై ఏపీలో ప్రస్తుతం వివాదం నడుస్తుంది. దీనిపై ఇటీవల గుంటూరులో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కారులో వెళ్లున్నారు. ఇంతలో కొంత మంది టీడీపీ నేతలు ఆయన్ని అడ్డుకుని, దాడులకు ప్రయత్నించారు. అంబటి రాంబాబు ప్రయాణిస్తున్న కారుపై దాడులు చేశారు.
అంబటి రాంబాబుపై టీడీపీ నాయకుల దాడి
గుంటూరులో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు కారులో వెళ్తున్న అంబటి రాంబాబుని అడ్డుకుని దాడికి యత్నం
పోలీసుల సమక్షంలోనే కర్రలు, రాడ్లతో దాడికి యత్నించిన టీడీపీ నాయకులు
చంద్రబాబు మీద తిట్ల దండకం అందుకున్న అంబటి రాంబాబు pic.twitter.com/8eLU0lIVE1
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 31, 2026
కర్రలతో కొట్టారు. రాళ్లదాడి కూడా చేశారు. దీంతో అంబటి రాంబాబు కూడా కాస్తంత సీరియస్ గా స్పందించారు. చంద్రబాబు నాయుడుపై ఆవేశంలో నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వంపై, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో దుమారం రాజుకుంది.
కొంత మంది కూటమి కార్యకర్తలు అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వారు కూడా నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. దీంతో గుంటూరులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరుపార్టీలకు చెందిన నేతల్ని చెదరగొట్టారు. మొత్తంగా టీడీపీ వర్సెస్ కూటమి గా ఏపీ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.
సిట్ లడ్డు విచారణ తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మాట్లాడటంలేదని అంబటి రాంబాబు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో మొత్తంగా ప్రస్తుతం గుంటూరులో భారీగా కూటమి కార్యకర్తలు రోడ్కెక్కారు. దీంతో భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు.
