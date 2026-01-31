English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • Ambati Rambabu: గుంటూరులో హైటెన్షన్.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై అంబటి రాంబాబు వర్సెస్ కూటమి నేతలు.. వీడియో..

Ambati Rambabu: గుంటూరులో హైటెన్షన్.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై అంబటి రాంబాబు వర్సెస్ కూటమి నేతలు.. వీడియో..

Ambati ram babu row in guntur: తిరుమల లడ్డులో ఎలాంటి కొవ్వులేదని సిట్ తెల్చిందని వైసీపీ కూటమి ప్రభుత్వంపై సంచలన ఆరోపణలు చేస్తుంది. అదే విధంగా దీనిపై గుంటూరులో అంబటి రాంబాబు చేపట్టిన పాప ప్రక్షాళన పూజ కార్యక్రమం పెనుదుమారంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:28 PM IST
  • కూటమిపై అంబటి రాంబాబు ఫైర్..
  • ఏపీలో తిరుమల లడ్డుపై మరోసారి రాజుకున్న వివాదం..

Ambati Rambabu: గుంటూరులో హైటెన్షన్.. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై అంబటి రాంబాబు వర్సెస్ కూటమి నేతలు.. వీడియో..

Ambati Rambabu satirical comments on ap chandrababu naidu govt: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని, జంతువుల కొవ్వును కలిపారని, గత పాలకులపై ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై తాజాగా.. సిట్ ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది.  దీనిపై  ఏపీలో ప్రస్తుతం వివాదం నడుస్తుంది.  దీనిపై ఇటీవల గుంటూరులో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కారులో వెళ్లున్నారు. ఇంతలో  కొంత మంది టీడీపీ నేతలు ఆయన్ని అడ్డుకుని, దాడులకు ప్రయత్నించారు. అంబటి రాంబాబు ప్రయాణిస్తున్న కారుపై దాడులు చేశారు.

కర్రలతో కొట్టారు. రాళ్లదాడి కూడా చేశారు. దీంతో అంబటి రాంబాబు కూడా కాస్తంత సీరియస్ గా స్పందించారు. చంద్రబాబు నాయుడుపై ఆవేశంలో నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వంపై, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై  చేసిన వ్యాఖ్యలతో దుమారం రాజుకుంది.

కొంత మంది కూటమి కార్యకర్తలు అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వారు కూడా నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. దీంతో గుంటూరులో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇరుపార్టీలకు చెందిన నేతల్ని చెదరగొట్టారు. మొత్తంగా టీడీపీ వర్సెస్ కూటమి గా ఏపీ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.  

సిట్ లడ్డు విచారణ తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మాట్లాడటంలేదని అంబటి రాంబాబు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ క్రమంలో మొత్తంగా ప్రస్తుతం గుంటూరులో భారీగా కూటమి కార్యకర్తలు రోడ్కెక్కారు.  దీంతో భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

