English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
  • Ambati Rambabu: తమిళనాట విజయ్ గెలుపు.. పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్‌గా అంబటి సెటైరికల్ ట్విట్.!. ఏమన్నారంటే..?

Ambati Rambabu: తమిళనాట విజయ్ గెలుపు.. పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్‌గా అంబటి సెటైరికల్ ట్విట్.!. ఏమన్నారంటే..?

Ambati rambabau Satirical tweet on pawan kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ రెండు పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకున్నారని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సెటైర్లు వేశారు. అంతే కాకుండా కూటమి ప్రభుత్వంపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 5, 2026, 12:33 PM IST
  • పవన్ కళ్యాణ్ పై అంబటి రాంబాబు సెటైర్లు..
  • కౌంటర్ ఇచ్చిన కూటమి కార్యకర్తలు..

Trending Photos

Cooler Price Cut: ఏసీకి బదులుగా బెస్ట్ కూలర్.. HAVAI XL టవర్ కూలర్‌ అమెజాన్‌లో చీప్‌ ధరకే!
5
Tower Cooler
Cooler Price Cut: ఏసీకి బదులుగా బెస్ట్ కూలర్.. HAVAI XL టవర్ కూలర్‌ అమెజాన్‌లో చీప్‌ ధరకే!
Milk Packet Colours: పాల ప్యాకెట్ల పై ఉందే రంగులు కేవలం డిజైన్ కాదు… అసలు అర్థం ఇదే!
6
milk packet colours India
Milk Packet Colours: పాల ప్యాకెట్ల పై ఉందే రంగులు కేవలం డిజైన్ కాదు… అసలు అర్థం ఇదే!
Tirumala: ఎండలను తట్టుకునేలా తిరుమలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.. భక్తుల కోసం టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్!
8
Tirumala summer rush arrangements
Tirumala: ఎండలను తట్టుకునేలా తిరుమలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.. భక్తుల కోసం టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్!
Current Bill Saving ACs: ఇక కరెంట్ బిల్ టెన్షన్ లేదు.. ఈ ACలు వాడితే ఎలక్ట్రిక్ చార్జీలపై భారీ సేవింగ్!
5
energy saving AC 2026
Current Bill Saving ACs: ఇక కరెంట్ బిల్ టెన్షన్ లేదు.. ఈ ACలు వాడితే ఎలక్ట్రిక్ చార్జీలపై భారీ సేవింగ్!
Ambati Rambabu: తమిళనాట విజయ్ గెలుపు.. పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్‌గా అంబటి సెటైరికల్ ట్విట్.!. ఏమన్నారంటే..?

Ambati Rambabu satirical tweet on ap deputy cm pawan kalyan: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల  గురించి ఎక్కువగా చర్చించు కుంటున్నారు.  తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ లో ప్రజలు చారిత్రక తీర్పును ఇచ్చారు. వెస్ట్ బెంగాల్ లో హ్యాట్రిక్  మమత బెనర్జీని ప్రజలు ఊహించిన విధంగా షాక్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా తమిళనాడులో సైతం డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలను సైతం ప్రజలు ఓడించి కొత్త పార్టీకి టీవీకే విజయ్ కు భారీ మెజారీ కట్టబెట్టారు. మొత్తంగా 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతి పెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ విక్టరీ దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ మార్మొగిపోయింది. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ గెలుపును ప్రశంసిస్తు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం  పవన్ కళ్యాణ్ పై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సెటైరికల్ గా ట్విట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై సెటైరికల్ ట్విట్ చేశారు. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్ దళపతి తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీ ఒంటరిగా బరిలోకి దిగి విజయ దుందుభి మోగించారు. ఈ మేరకు అంబటి రాంబాబు తన ట్విట్ లో.. తమిళనాడులో విజయ్ విజయం తర్వాత పవన్‌పై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు పేలుతున్నాయన్నారు. 'ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చిన‌ట్టు' అంటూ అంబటి పోస్ట్ పెట్టారు.

నటుడిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్ సింగిల్ గా బరిలోకి దిగి అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించారన్నారు.  మరోవైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పొత్తుల ద్వారా విజయం సాధించారని సెటైర్లు వేశారు.  అంతే కాకుండా భవిష్యత్తులో  చంద్రబాబు-లోకేశ్ లకు కూడా.. తమిళనాడులో స్టాలిన్-ఉదయనిధి ప్రభుత్వానికి పట్టిన గతే పడుతుందని జోస్యం చెప్పారు.

Read more: Pawan Kalyan: టీవీకే విజయ్‌కు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రశంసలు.. బీజేపీ గెలుపుపై హర్షం

ఈ ట్విట్ ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారింది. దీనిపై కూటమి శ్రేణులు కూడా అదేరెంజ్ లో కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. ముందు మీకున్న 11 సీట్లను కాపాడుకోవాలంటూ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఇవి కూడా రావని కూటమి కార్యకర్తలు మాస్ రిప్లైలు ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు ఏపీ రాజకీయాల్ని షేక్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ambati Rambabupawan kalyantvk VijayTamil Nadu Assembly pollsysrcp

Trending News