Ambati Rambabu satirical tweet on ap deputy cm pawan kalyan: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల గురించి ఎక్కువగా చర్చించు కుంటున్నారు. తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ లో ప్రజలు చారిత్రక తీర్పును ఇచ్చారు. వెస్ట్ బెంగాల్ లో హ్యాట్రిక్ మమత బెనర్జీని ప్రజలు ఊహించిన విధంగా షాక్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా తమిళనాడులో సైతం డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలను సైతం ప్రజలు ఓడించి కొత్త పార్టీకి టీవీకే విజయ్ కు భారీ మెజారీ కట్టబెట్టారు. మొత్తంగా 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతి పెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ విక్టరీ దేశ వ్యాప్తంగా హాట్ మార్మొగిపోయింది. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ గెలుపును ప్రశంసిస్తు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సెటైరికల్ గా ట్విట్ చేశారు.
వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై సెటైరికల్ ట్విట్ చేశారు. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్ దళపతి తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీ ఒంటరిగా బరిలోకి దిగి విజయ దుందుభి మోగించారు. ఈ మేరకు అంబటి రాంబాబు తన ట్విట్ లో.. తమిళనాడులో విజయ్ విజయం తర్వాత పవన్పై సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు పేలుతున్నాయన్నారు. 'ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకొచ్చినట్టు' అంటూ అంబటి పోస్ట్ పెట్టారు.
నటుడిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్ సింగిల్ గా బరిలోకి దిగి అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించారన్నారు. మరోవైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పొత్తుల ద్వారా విజయం సాధించారని సెటైర్లు వేశారు. అంతే కాకుండా భవిష్యత్తులో చంద్రబాబు-లోకేశ్ లకు కూడా.. తమిళనాడులో స్టాలిన్-ఉదయనిధి ప్రభుత్వానికి పట్టిన గతే పడుతుందని జోస్యం చెప్పారు.
ఈ ట్విట్ ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారింది. దీనిపై కూటమి శ్రేణులు కూడా అదేరెంజ్ లో కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. ముందు మీకున్న 11 సీట్లను కాపాడుకోవాలంటూ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఇవి కూడా రావని కూటమి కార్యకర్తలు మాస్ రిప్లైలు ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు ఏపీ రాజకీయాల్ని షేక్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.
