  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ambati Rambabu: భీమవరం డీఎస్పీ బదిలీ రచ్చ.. పవన్ కళ్యాణ్‌పై అంబటి రాంబాబు సంచలన ట్వీట్..

Ambati Rambabu: భీమవరం డీఎస్పీ బదిలీ రచ్చ.. పవన్ కళ్యాణ్‌పై అంబటి రాంబాబు సంచలన ట్వీట్..

Ambati Rambabu satirical tweet on pawan kalyan: ఇటీవల భీమవరం డీఎస్పీపై ఉన్నతాధికారులు బదిలీ వేటువేశారు. దీనిపై వైసీపీ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సెటైరికల్ గా ట్విట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశంమరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:14 AM IST
  • పవన్ కళ్యాణ్ పై అంబటి ట్విట్..
  • ఏపీ రాజకీయాల్లో మరోసారి రచ్చ..

Ambati Rambabu: భీమవరం డీఎస్పీ బదిలీ రచ్చ.. పవన్ కళ్యాణ్‌పై అంబటి రాంబాబు సంచలన ట్వీట్..

Ambati Rambabu satirical tweet on Pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీల మధ్య వార్ పీక్స్ చేరింది. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఒకవైపు తమపై అక్రమంగా కేసులు బనాయిస్తున్నారని వైసీపీ ఆరోపనలు చేస్తుంది. దీనికి కూటమి కూడా అదే రెంజ్ లో కౌంటర్ లు వేస్తుంది. మొత్తంగా ప్రస్తుతం  ఏపీ రాజకీయాలు చలికాలంలో హీట్ ను పెంచేవిగా మారాయి. అయితే.. ఇటీవల భీమవరం డీఎస్పీ జయసూర్యపై అధికారులు బదిలీ వేటు వేశారు. దీనిపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు చేసిన ట్విట్ చర్చనీయాంశంగా మారింది.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం డీఎస్పీ ఆర్‌జీ జయసూర్యపై బదిలీ వేటు పడింది.  అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఆయనకు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా మంగళగిరి హెడ్ క్వార్టర్స్ కు రిపోర్టు చేయాలని డీజీజీ హరీష్ గుప్తా ఆదేశించారు. అదే విధంగా..  జయసూర్య స్థానంలో భీమవరం డీఎస్పీగా రఘువీర్‌ విష్ణును నియమించారు. జయసూర్యను బదిలీ చేయడంతో పాటు ఆయనకు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా హోల్డ్ లో పెట్టడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఆయనపై అనేక అక్రమాలు, ఫిర్యాదులు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అనేక సెటిల్ మెంట్లలో కూడా డీఎస్పీ ఉన్నారని ప్రభుత్వంతో పాటు, పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదులు అందాయి. దీనిపై కొంత మంది ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆయన వెంటనే రియాక్ట్ అయి.. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నయీమ్‌తో ఫోన్లో మాట్లాడారు.

ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. హోం మంత్రి అనిత, డీజీపీ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడంతో ప్రభుత్వం సీరియ్‌స్ గా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆయన గత కొన్నిరోజులుగా సెలవులై ఉన్నారు. ఇటీవల ఆమనను బదిలీ చేస్తు ప్రభుత్వం తీసుకొంది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. 

ముఖ్యంగా సివిల్ తగాదాలు, పేకాట, మాముళ్ల వసూళ్లు ఫిర్యాదులు ఉన్నతాధికారులకు అందాయి. దీంతో పోలీసులు దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు. అయితే డీఎస్పీ జయసూర్య బదిలీ వివాదంపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు. ఎట్టకేలకు DSP జయసూర్యని బదిలీ చేయించుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి శుభాకాంక్షలు ! అంటూ  సెటైరికల్ గా ట్విట్ చేశారు.  

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ రద్దు.. డిటెయిల్స్..

ఇది కావాలని పవన్ కళ్యాణ్ కు పంచ్ లు వేసే విధంగా అంబటి రాంబాబు ట్విట్ చేశారని నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది. మరోవైపు అధికారులు ఎంతటి వారైన అవినీతికి పాల్పడితే చూస్తు ఊరుకోమని కూటమి ప్రభుత్వం ఈ చర్యలతో అందరికి తెలిసేలా చేసిందని సీఎం చంద్రబాబు పాలనను ప్రశంసిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanAmbati RambabuDeputy CM Pawan KalyanAp politicsBhimavaram dsp Jayasurya

