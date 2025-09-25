Ambati Rambabu On Bala Krishna: ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో బాలకృష్ణ.!. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబు..

Ambati Rambabu sensational comments on mla Balakrishna: నందమూరీ బాలకృష్ణ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా.. నందమూరీ బాలయ్య మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం రాజకీయాలతో పాటు, ఇండస్ట్రీలో కూడా హట్ టాపిక్ గా మారింది. బాలయ్య మాట్లాడుతూ.. జగన్ ఒక సైకో అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి ఒత్తిడితో జగన్ సినిప్రముఖులతో మాట్లాడారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రావు చేసిన కామెంట్స్ లలో నిజంలేదన్నారు. ఆ సమయంలో మాత్రం జగన్ సెలబ్రీటీలతో అవమానకరంగా ప్రవర్తించాడన్నారు.
ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం జగన్ పై ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ చేసిన సైకో కామెంట్స్ పొలిటికల్ గా రచ్చగా మారాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై వైసీపీ నేతలు వరుసగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు. ప్రపంచంలో అతి పెద్ద సైకో బాలకృష్ణ అంటూ ట్విట్ చేశారు. కావాలంటే సర్టిఫికేట్ కూడా ఉందన్నారు.
మరోవైపు.. దీనిపైన జూపూడీ ప్రభాకర్ సైతం తీవ్రంగా స్పందించారు. బాలకృష్ణ జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలన్నారు. బాలకృష్ణ .. దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తన ఇంట్లో రివాల్వర్ తో.. బెల్లం కొండ సురేష్, జ్యోతిష్యుడు సత్యనారాయణ, నేపాల్ కు చెందిన సెక్యురీటీ గార్డుపై కాల్పులు జరిపారన్నారు. వీరిలో సెక్యురిటీ గార్డు చనిపోయాడని అప్పటి విషయాల్ని మరోసారి గుర్తు చేశారు.
Read more: MLA Balakrishna Video: చిరంజీవికి అంత సీన్ లేదు..?.. అసెంబ్లీలో రెచ్చిపోయిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో ఇదే..
రాజశేఖర్ రెడ్డి పెద్ద మనసుతో.. ఎన్టీఆర్ కుటుంబం అంతా ఆయన కాళ్లమీద పడటంతో.. బాలకృష్ణను వదిలేశారన్నారు. అప్పుడు ఒక మెంటల్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుని బాలకృష్ణ పనిష్మెంట్ నుంచి బైటపడ్డారన్నారు. కనీసం ఆ విశ్వాసం కూడా లేకుండా ఆయన కుమారుడు వైఎస్ జగన్ పై.. బాలకృష్ణ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యల్ని వైసీపీ తరపున ఖండిస్తున్నామన్నారు.
