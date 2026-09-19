/వినాయకుడి నిమజ్జనానికి చుక్క నీళ్లు లేవు.. అనంతపురంలో కరువు దుస్థితికి ఇదే నిదర్శనం!

Ganesh Immersion Anantapur Telugu News: తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో అల్లాడుతున్న అనంతపురం జిల్లాలో కరువు విలయ తాండవం చేస్తూ వస్తుంది.. వర్షాలు లేక పంటలు ఎండిపోతుంటే.. ఇప్పుడు ఏకంగా పూజలు అందుకున్న వినాయకుడి నిమర్జనానికి నీరు దొరకని దయనీయమైన పరిస్థితులు ఎదురయ్యింది. చెరువుల తో పాటు నదులు చుక్క నీరు లేక ఎడారిని తలపిస్తుండడంతో..పుట్లూరు, యల్లనూరు మండలాల్లో భక్తులు విగ్రహాలను ఎండిన ఇసుక తిన్నెలపైనే వదిలివెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఎదురయ్యింది.
అనంతపురం జిల్లాను కరువు ఛాయలు ఏడాది ఊహించని స్థాయిలో వెంటాడుతున్నాయి. సాధారణంగా వినాయక చవితి వేడుకలు ముగింపు అంటేనే డబ్బులతో డ్యాన్సులతో గంగమ్మ ఒడికి సాగనంపే అద్భుతమైన సంబరాలు గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఈ సంవత్సరం జిల్లాలో ఆ సందడి కాస్త నీటి కొరత కారణంగా తగ్గిపోయింది. ఆకాశం ముఖం చాటేయడంతో పంటలు ఎండిపోయి అన్నదాతలు గుండెలు బాదుకుంటుంటే.. చివరికి ఆ లంబోధరుడిని సాగనంపేందుకు కూడా గుక్కెడు నీళ్లు దొరకని పరిస్థితి ఎదురవుతూ వస్తోంది.
ముఖ్యంగా పుట్లూరు మండల వ్యాప్తంగా మూడు రోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా పూజలు అందుకున్న విఘ్నేశ్వరుడుకు భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో గంగమ్మ ఒడికి పంపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే, భారీ ఊరేగింపుతో స్థానిక చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లిన భక్తులు అక్కడ అడుగంటిన నేలతో పాటు బీటులు వారిన మట్టి తప్ప చుక్క నీరు కనిపించలేకపోవడంతో ఏం చేయాలో దిగు తోచని పరిస్థితి ఎదురయ్యింది. నిమజ్జనం చేద్దామన్న నీటి చుక్క లేకపోవడంతో చేసేదేమీ లేక విగ్రహాలను ఆ ఎండిన చెరువులోనే ఉంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు..
ఇక యల్లనూరు మండలంలో పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా తయారయ్యాయి. ఒకప్పుడు పరవళ్ళు తొక్కిన చిత్రావతి నది ప్రస్తుతం పూర్తిగా ఎండిపోయి ఎడారిగా మారిన పరిస్థితి ఎదురైంది. మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుంచి నిమజ్జనం కోసం తీసుకొచ్చిన విగ్రహాలను నదీ గర్భంలో ఇసుకదిన్నెల పైనే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు.. ఎప్పటికైనా వర్షం పడుతుందని.. నదిలోని నీళ్లొచ్చి ఆ వినాయకుడు గంగలో కలిసి పోతాడు అన్న ఆశతో భక్తులు ఆ విగ్రహాలను అక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు.
చెరువులు ఎండిపోయి.. బోర్లు అడుగంటుతున్నాయి.. నదులు ఎప్పుడూ లేనివిధంగా జీవకలను కోల్పోతూ ఉన్నాయి. అన్నదాతలను నిలువునా ముంచిన కరువు.. ఇప్పుడు తొలి పూజలు అందుకుని వినాయకుడిని సైతం వదలలేదనే భావన జిల్లా ప్రజల్లో వ్యక్తం అవుతూ ఉంది.. ఏంటి నన్ను అది గర్భాల్లో ఒంటరిగా నిలబడ్డ వినాయకుడి విగ్రహాలు అనంతపురం జిల్లాలో నెలకొన్న భయానక కరువు పరిస్థితులకు సజీవ సాక్షంగా నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. ఇకనైనా ప్రభుత్వం మేల్కొని జిల్లాలోని తాగునీటి సమస్య నివారణ.. రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది..
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