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వినాయకుడి నిమజ్జనానికి చుక్క నీళ్లు లేవు.. అనంతపురంలో కరువు దుస్థితికి ఇదే నిదర్శనం!

Ganesh Immersion Anantapur: అనంతపురం జిల్లాలో కొన్ని మండలాల్లో మూడు రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేసేందుకు చెరువు నది తీరాలకు వెళ్లిన భక్తులకు ఊహించని అనుభవం ఎదురవుతోంది. వర్షాలు లేక నదుల్లో, చెరువుల్లో నీటి చుక్క లేకపోవడం కారణంగా.. భక్తులు వినాయక విగ్రహాలను ఇసుక దిబ్బలపైనే పెట్టి వస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 19, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:20 AM IST
వినాయకుడి నిమజ్జనానికి చుక్క నీళ్లు లేవు.. అనంతపురంలో కరువు దుస్థితికి ఇదే నిదర్శనం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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