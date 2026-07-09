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ఇలా దొరికిపోతామని ఊహించలేదేయ్యా.. 'అప్పడాల ప్యాకెట్' ఇచ్చిన క్లూ

Anantapur Crime News: అది ఓ నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం.. అక్కడ పూర్తిగా కాలిపోయిన ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. శవాన్ని గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు నిందితులు పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టారు. అసలు చనిపోయింది ఎవరు..? చంపింది ఎవరు..? ఎలాంటి ఆధారాలు లేని ఈ మిస్టరీ కేసును పోలీసులు ఎలా ఛేదించారు..? ఈ మర్డర్ మిస్టరీ వెనుక ఉన్న సంచలన నిజాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 09, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:53 PM IST
ఇలా దొరికిపోతామని ఊహించలేదేయ్యా.. 'అప్పడాల ప్యాకెట్' ఇచ్చిన క్లూ
Image Credit: Anantapur News (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఇలా దొరికిపోతామని ఊహించలేదేయ్యా.. 'అప్పడాల ప్యాకెట్' ఇచ్చిన క్లూ
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