ఇలా దొరికిపోతామని ఊహించలేదేయ్యా.. 'అప్పడాల ప్యాకెట్' ఇచ్చిన క్లూ

Anantapur Crime News: ఆనవాళ్లు లేకుండా పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి హత్య కేసును అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు ఛేదించారు. డబ్బు కోసం పథకం రచించి హత్య చేసిన ఇద్దరు నిందితులను రాయదుర్గం రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గత నెల 23న డి.హిరేహాల్ మండలం పులకుర్తి గ్రామ శివారులో హత్య కేసు వెలుగులోకి రాగా.. VRO ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. క్లూస్ టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఘటనా స్థలాన్ని జల్లెడ పట్టారు. కానీ అక్కడ దొరికింది కేవలం.. సగం కాలిన వార్తాపత్రిక, ఒక జంధ్యం, కాలిన దుస్తులు.. ఒక అప్పడాల ప్యాకెట్. పోలీసులు అప్పడాల ప్యాకెటే కదా అని లైట్ తీసుకోలేదు.
బళ్లారి వరకు వెళ్లి..
పోలీసులు ఆ సగం కాలిన అప్పడాల ప్యాకెట్ను నిశితంగా పరిశీలించారు. దానిపై లెబుల్ ఆధారంగా చెన్నైకి చెందిన తయారీ సంస్థ గుర్తించారు. ఆ చిన్న క్లూతో దర్యాప్తును కర్ణాటకలోని బళ్లారి వరకు వెళ్లారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, మృతుడి ఏటీఎం కార్డు వినియోగాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ చేయగా.. మృతుడు గురురాజు రావు అనే వ్యక్తిగా తేలింది. నిందితుల కోసం గాలించగా.. ఓబులాపురం క్రాస్ వద్ద పొంచి ఉన్న పోలీసులకు ఇద్దరు వ్యక్తులు దొరికారు. వారిని విచారించగా అసలు విషయాలు బయటపడ్డాయి.
పోలీసులు కూడా షాక్
ఈ ఘోరానికి ఒడిగట్టిన నిందితులు బసవరాజు (31), కొట్రేష్ (36) ఇద్దరూ మాట్లాడలేరు.. వినలేరు..! బళ్లారి జిల్లాకు చెందిన ఈ ఇద్దరు మూగ, చెవిటి నిందితులను విచారించడం పోలీసులకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా 'సైన్ లాంగ్వేజ్' (సజ్ఞల భాష) నిపుణులను రప్పించారు. వారి సాయంతో థర్డ్ డిగ్రీ లేకుండానే విచారించగా.. నిందితులు చెప్పిన నిజాలు విని పోలీసులు సైతం షాక్కు గురయ్యారు.
పక్కా స్కెచ్ ప్రకారమే..
గురురాజు రావు వద్ద ఉన్న డబ్బును ఎలాగైనా కొట్టేయాలని ఈ ఇద్దరు పక్కా స్కెచ్ వేశారు. పథకం ప్రకారం.. మొదట అతనికి బాగా మద్యం తాగించి మత్తులోకి దించారు. ఆ తర్వాత కళ్లలో కారంపొడి చల్లి.. విలవిల్లాడుతున్న గురురాజు గొంతుకు తాడు బిగించి హత్య చేశారు. ఆనవాళ్లు దొరకకూడదని శవాన్ని పొలాల్లో పడేసి పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టారు. ఆ తర్వాత మృతుడి బైక్పైనే వెళ్లిపోయారు. మొబైల్, ఏటీఎం కార్డు, చివరికి వారు తెచ్చుకున్న అప్పడాల మూటతో సహా పరారయ్యారు. ఏటీఎం కార్డు ద్వారా డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకున్నారు.
ఒక్క ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం కూడా లేని ఈ మర్డర్ కేసును.. కేవలం సాంకేతికత, ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ, ఒక చిన్న అప్పడాల ప్యాకెట్ ఆధారంగా రాయదుర్గం రూరల్ పోలీసులు ఛేదించిన తీరు ప్రశంసనీయం. నిందితుల నుంచి టీవీఎస్ ఎక్స్ఎల్ వాహనం, ఏటీఎం కార్డు, సెల్ఫోన్, అప్పడాల మూటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కళ్యాణదుర్గం డీఎస్పీ మీడియాకు ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. క్లిష్టమైన కేసును చాకచక్యంగా ఛేదించిన పోలీసు బృందాన్ని జిల్లా ఎస్పీ జగదీష్ ప్రత్యేకంగా అభినందించి ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు.