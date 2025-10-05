English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shyamala: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి యాంకర్ శ్యామల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పై  విరుచుకుపడ్డారు. టీడీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కల్తీ మద్యం తయారీ ఘటనపై స్పందించిన ఆమె..  మద్యం తయారు చేసేంతలో రైతులకు యూరియా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు? అంటూ ప్రభుత్వం, పవన్ కల్యాణ్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ ప్రభుత్వం ఉన్నట్లయితే పవన్ కళ్యాణ్ గళమెత్తేవారని, ఇప్పుడు మాత్రం మౌనం వహిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 5, 2025, 08:03 PM IST

Shyamala: ఫీవర్ స్టార్ పై యాంకర్ శ్యామల మాస్ ర్యాగింగ్.. ఇచ్చి పడేసిందిగా..!!

Shyamala: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి యాంకర్ శ్యామల, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పై  ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన కల్తీ మద్యం తయారీ వ్యవహారాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, దాన్ని యూరియా కొరత అంశంతో ముడిపెట్టి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

ఒక పత్రికలో టీడీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న కల్తీ మద్యం ఫ్యాక్టరీలపై వచ్చిన కథనాన్ని పంచుకున్న శ్యామల, సోషల్ మీడియాలో కత్తిరించిన లాగా వ్యాఖ్యానించారు. కావాల్సినంత కల్తీ మద్యం తయారు చేయగలిగారు కదా... మరి రైతులకు కావాల్సినంత యూరియా మాత్రం ఎందుకు అందించడం లేదు?అంటూ ప్రభుత్వం తీరుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.

అలాగే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఇదే ఘటన జరిగి ఉంటే, పవన్ కల్యాణ్ తీరే వేరుగా ఉండేదని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ గారు సీఎం అయితే ఇప్పటికీ మన ‘ఫీవర్ స్టార్’ PPP గారు ఊగిపడుతూ ఇలా అనేవారు .. కల్తీ మద్యం తయారు చేసి మద్యం తాగే వారి పొట్ట కొట్టారు... యూరియా ఇవ్వక రైతుల పొట్ట కొట్టారు... ఊహూ...!’ అని డైలాగులు పేల్చేవారు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు నోరు మూసుకున్నారు? అంటూ శ్యామల ప్రశ్నించారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

pawan kalyanysrcpAnchor SyamalaFake Liquor CaseAndhra politics

