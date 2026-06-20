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Andhra Boy German Girl Wedding: ఖండాలు వేరు.. మనసులు ఒక్కటే.. జర్మనీ అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి పెళ్లి

International Marriage: ఏపీకి చెందిన యువకుడు, జర్మనీకి చెందిన యువతి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. భిన్న దేశాలు, భిన్న సంస్కృతులు అయినప్పటికీ ప్రేమకు సరిహద్దులు లేవని ఈ జంట మరోసారి నిరూపించింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ వివాహం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రేమకథ ఎలా మొదలైంది? పెళ్లి వేడుక ఎలా జరిగింది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:31 PM IST
Andhra Boy German Girl Wedding: ఖండాలు వేరు.. మనసులు ఒక్కటే.. జర్మనీ అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి పెళ్లి
Image Credit: Andhra Boy Married German Girl In Traditional Wedding At Narasaraopet (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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