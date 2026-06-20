/Andhra Boy German Girl Wedding: ఖండాలు వేరు.. మనసులు ఒక్కటే.. జర్మనీ అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి పెళ్లి

Andhra Boy German Girl Wedding: ప్రేమకు సరిహద్దులు లేవని నిరూపించారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన యువకుడు, జర్మనీకి చెందిన యువతి. హిందూ, క్రైస్తవ సాంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలం దేచవరం గ్రామానికి చెందిన యాంపాటి శ్రీనివాసరావు, బంగారమ్మల కుమారుడు యాంపాటి వెంకటేశ్వర్లు కొన్నేళ్ల క్రితం ఉన్నత చదువుల కోసం జర్మనీ వెళ్లాడు.
అక్కడ విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న సమయంలో రష్యా మూలాలు ఉండి, జర్మనీలో స్థిరపడిన పలీనా అనే యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. కాలక్రమేణా ఆ పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసుకుని జర్మనీలోనే ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. అనంతరం తమ ప్రేమ విషయాన్ని ఇరువైపులా కుటుంబ పెద్దలకు చెప్పి వారిని పెళ్లి కోసం ఒప్పించారు.
ప్రస్తుతం నరసరావుపేటలో నివసిస్తున్న వెంకటేశ్వర్లు కుటుంబ సభ్యులు, అలాగే జర్మనీ నుంచి వచ్చిన పలీనా తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో నరసరావుపేటలోని ఏ1 కన్వెన్షన్ హాలులో వీరి వివాహం అత్యంత వేడుకగా జరిగింది. భిన్న సంస్కృతులకు చెందిన ఈ జంట సంప్రదాయబద్ధంగా ఒక్కటవ్వడాన్ని చూసి ఇరు కుటుంబాల బంధువులు, స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కొత్త దంపతులు.. నిండు నూరెళ్లు చల్లగా ఉండాలని ఆశీర్వదించారు. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
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