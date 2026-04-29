AP 10th Results 2026: రేపే ఏపీలో 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్ కోసం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి!

AP 10th Results 2026: ఏపీలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాల విడుదలపై స్పష్టత వచ్చింది. విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఫలితాల విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. గురువారం, ఏప్రిల్ 30న ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:31 AM IST

Andhra Pradesh 10th Results 2026 On April 30: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రేపు టెన్త్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షల ఫలితాలను వెబ్‌సైట్‌లు, మనమిత్ర వాట్సాప్, లీప్ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది 6.30 లక్షలమంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాశారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. 

10వ తరగతి విద్యార్థులు వారి పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ నంబర్‌తో results.bse.ap.gov.in, https://www.manabadi.co.in/ ద్వారా ఫలితాలను పొందవచ్చు. అదేవిధంగా మన మిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ ఏడాది మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు 10వ తరగతి పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ పరీక్షల్లో 6.30 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులతోపాటు వారి తల్లిదండ్రులు ఫలితాలకోసం ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. వాస్తవానికి మే 3 లేదా 4 తేదీల్లో టెన్త్ ఫరీక్షల ఫలితాలు విడుదల అవుతాయని మొదట వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, మూల్యాంకన ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తి కావడంతో గురువారం ఫలితాల విడుదలకు విద్యాశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

కాగా ఏపీ సర్కార్ మార్కులకు సంబంధించి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఈ ఏడాది ట్యాబ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థుల ఆన్సర్ షీట్లు వాల్యూషన్ చేసిన తరువాత మార్కులను కౌంట్ చేసిన పేపర్ రికార్డుల్లో నమోదు చేయడంతో పాటుగా ట్యాబ్‌లలో కూడా వెంటనే అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అయితే విద్యార్థులు మన మిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా, LEAP మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా ఆప్షన్స్ సెలక్ట్ చేసుకుని.. హాల్ టికెట్ నంబర్ పంపితే మార్కుల వివరాలు మెసేజ్ రూపంలో వస్తాయి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

