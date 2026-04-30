AP 10th Supplementary Exams: ఏపీ టెన్త్ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పటి నుంచంటే?

10th Supplementary Exams: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్. టెన్త్‌లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ.. అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలను ప్రకటించింది. విద్యాశాఖ షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఈ సప్లీమెంటరీ పరీక్షలు మే 25వ తేదీన మొదలై.. జూన్ 4 వరకు జరుగుతాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:54 AM IST

AP 10th Supplementary Exam Dates: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఈ రిజల్ట్స్‌ను ప్రకటించారు. అయితే 10వ తరగతిలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ.. అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలను కూడా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం ఈ ప్రత్యేక పరీక్షలు మే 25వ తేదీన మొదలై.. జూన్ 4వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి.  

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..
పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ ఫీజును మే 1 నుంచి 9 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రూ. 50 లేట్ ఫీజుతో మే 25 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని విద్యాశాఖ వెల్లడించింది. గడువు ముగిసిన తర్వాత దరఖాస్తులకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి లాస్ట్ డేట్ వరకు ఎదురు చూడకుండా ముందే ఫీజు చెల్లించాలని అధికారులు సూచించారు.

రీకౌంటింగ్..
కేవలం ఫెయిల్ అయిన వారే కాకుండా.. వచ్చిన మార్కులపై అనుమానం ఉన్న విద్యార్థులు రీకౌంటింగ్ ప్రక్రియను ఎంచుకోవచ్చు. దీని కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 500 చెల్లించాలి. ఇందులో మార్కుల లెక్కింపును మరోసారి సరిచూస్తారు. మే 1వ తేదీ నుంచి నుంచి 7వ తేదీ వరకు రీకౌంటింగ్‌కు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చని విద్యాశాఖ తెలిపింది.

రీవెరిఫికేషన్..
ఇక రీవెరిఫికేషన్ కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 1,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో జవాబు పత్రాల పునఃపరిశీలనతో పాటు, విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రం యొక్క నకలును కూడా పొందే వీలుంటుంది. మార్కులపై నమ్మకం ఉన్న విద్యార్థులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి. మే 1 నుంచి నుంచి 7 వరకు రీవెరిఫికేషన్‌కు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.  

ఈసారి ఏపీ టెన్త్ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత 85.25 శాతం కాగా.. 87.90% ఉత్తీర్ణతో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. అలాగే 82.68% తో బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 96.04 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా 57.12 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అట్టడుగున నిలిచింది. 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Ap 10th Supplementary ExamsSSC Supplementary Exam DatesSupplementary ExamsAP Supplementary ExamsAndhra Pradesh 10th Class Supplementary Exams 2026

