Ayyanna Pratrudu: అసెంబ్లీ రాకపోతే 'నో వర్క్ - నో పే'.. అవసరమైతే 'రైట్ టు రీకాల్': స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సంచలనం

Ayyanna Pratrudu on No Work No Pay: ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. అసెంబ్లీకి హాజరుకాని సభ్యులకు "నో వర్క్ - నో పే" విధానం తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించారు. ఏపీలో పరిస్థితులను ఆయన ఉదహరించారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:31 PM IST

Ayyanna Pratrudu on No Work No Pay: చట్టసభలకు హాజరుకాని ప్రజాప్రతినిధులకు "నో వర్క్ - నో పే" పని లేకపోతే జీతం లేదు నిబంధనను వర్తింపజేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు సంచలన ప్రతిపాదన చేశారు. ఒకవేళ అప్పటికీ తీరు మార్చుకోకపోతే, ప్రజలే వారిని వెనక్కి పిలిపించేలా "రైట్ టు రీకాల్" హక్కును కల్పించాలని లోక్‌సభ స్పీకర్‌ను కోరారు. ​ఉత్తరప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న చట్ట సభల సభాపతుల 86వ అఖిల భారత మహాసభలో బుధవారం ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా "ప్రజలపట్ల శాసనవ్యవస్థ జవాబుదారీతనం" అనే అంశంపై ఆయన ప్రసంగించారు.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో నెలకొన్న పరిస్థితులను ఉదహరిస్తూ  స్పీకర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2024 జూన్‌లో ఎన్నికైనప్పటి నుంచి కొంతమంది సభ్యులు ఇప్పటివరకు ఒక్క రోజు కూడా సభకు హాజరు కాలేదని, కనీసం చర్చల్లో కూడా పాల్గొనలేదని ఆయన తెలిపారు. సభకు రాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు, భత్యాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారని, ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమని అన్నారు. ఇలాంటి అనైతిక ప్రవర్తన వల్ల ప్రజల దృష్టిలో చులకన అవుతామని పేర్కొన్నారు.  

సభకు హాజరుకాని వారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రస్తుతం స్పష్టమైన నిబంధనలు లేనందున, లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా దీనికి మార్గం చూపాలని అయ్యన్నపాత్రుడు కోరారు.
ఆయన ఈ సందర్భంగా రెండు ప్రధాన సూచనలు చేశారు. "​ఉద్యోగులు విధులకు రాకపోతే జీతాలు కోత విధించినట్లే, సభకు రాని ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా 'నో వర్క్ - నో పే' నిబంధన అమలు చేయాలి. ​ప్రజాప్రతినిధులు తమ బాధ్యతను విస్మరిస్తే, రాజ్యాంగాన్ని లేదా ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని సవరించి అయినా సరే.. వారిని వెనక్కి పిలిపించే 'రైట్ టు రీకాల్' హక్కును ఓటర్లకు కల్పించాలి.

దురదృష్టవశాత్తు చట్టసభల పనిదినాలు ఏటికాయేడు తగ్గిపోతున్నాయని, ఇది వ్యవస్థ అనారోగ్యానికి సూచిక. ఏటా కనీసం 60 రోజులైనా చట్టసభలు పనిచేయాలి. అప్పుడే ప్రశ్నోత్తరాలు, ఇతర చర్చల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి, ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండగలము." అని స్పీకర్ అన్నారు. ​ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందని, ఆత్మవిమర్శ చేసుకుని వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని ఆయన సభ్యులకు హితవు పలికారు. ఏపీలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అసెంబ్లీకి హాజరుకానీ నేపథ్యంలో స్పీకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

