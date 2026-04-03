Ayyanna Patrudu Video: రెచ్చిపోయిన ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు.. దళితుడిపై చెంప దెబ్బ.. వీడియో వైరల్..

Andhra Pradesh assembly Speaker ayyanna patrudu slapping a Dalit man in narsipatnam: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే వైసీపీ కూటమి మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ఇక అమరావతి రాజధానిపై పార్లమెంట్ లో జోరుగా చర్చలు జరిగాయి. దీనిపై మాజీ సీఎం జగన్ ప్రతిపాదించిన కొన్ని పేర్లపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది. మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలకు అత్యంత మేలు చేసే చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగా కూటమి నేతలు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు నరసి పట్నంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రంలో పాల్గొన్నారు. దీనిలో కొంత డబ్బులు వాయిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ చేతిలో దివిటీలు పట్టుకున్నారు.
Speaker పదవికి అనర్హుడు ఈ అయ్యన్నపాత్రుడు.
సామాన్యుడిపైన అదికూడా ఒక దళితుడి పైన చేయి చేసుకోవడం ఏంటి దారుణం కాకపోతే #Everyone pic.twitter.com/8jHV0nMFVk
— 𝕁𝕦𝕤𝕥 𝔸𝕤𝕜𝕚𝕟𝕘 🇮🇳 (@JustAsking2_0) April 3, 2026
ఇంతలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. అంతే కాకుండా అక్కడ డబ్బులు వాయిస్తున్న దళిత వ్యక్తిపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.అందరు చూస్తుండగానే దళితుడిని నోటికొచ్చినట్లు తిట్టి, చెంపదెబ్బ కొట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వారంతా షాక్ అయ్యారు. పాపం సదరు వ్యక్తి భాస్కర్ రావు ఈ పరిణామంలో ఒక్కసారిగా నోట మాటలేక చాలా సేపు అలానే ఉండిపోయాడు.
ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారడంతో దీనిపై పొలిటికల్ రచ్చ రాజుకుంది. వైసీపీ రంగంలోకి దిగి కూటమి ప్రభుత్వం అధికార మదంతో ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తుందని, దళితులపై దాడులకు తెగబడుతుందని ఏకీపారేస్తున్నారు.
Read more: Palnadu District: ఏంమనుషుల్రా..?.. దాహంగా ఉందని మంచి నీళ్లు ఇస్తే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై ఇంట్లోనే.!.
వెంటనే స్పీకర్ సదరు వ్యక్తికి సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. స్పీకర్ వంటి రాజ్యంగ బద్ద పదవిలో ఉండి ఈ విధంగా ప్రవర్తించడంమేంటని ఏపీ వ్యాప్తంగా ఈ ఘటనపై వివాదం రాజుకుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.