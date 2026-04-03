Ayyanna Patrudu Video: రెచ్చిపోయిన ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు.. దళితుడిపై చెంప దెబ్బ.. వీడియో వైరల్..

Speaker ayyanna patrudu attacks on dalit man: అందరి ముందే  స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు ఆవేశంలో ఊగిపోయాడు. అంతే కాకుండా ఉత్సవంలో డబ్బులు కొడుతున్న వ్యక్తిపై చేయిచేసుకున్నాడు . దీనిపై ఏపీలో దుమారం రాజుకుంది.  అయ్యన్న పాత్రుడు చేసిన పనికి వెంటనే దళిత సమాజంకు సారీచెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:02 PM IST
  • దళితుడిపై చెయ్యిచేసుకున్న అయ్యన్న పాత్రుడు..
  • ఏపీలో దుమారం..

Andhra Pradesh assembly Speaker ayyanna patrudu slapping a Dalit man in narsipatnam: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.  ఇప్పటికే వైసీపీ కూటమి మధ్య పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ఇక అమరావతి రాజధానిపై పార్లమెంట్ లో జోరుగా చర్చలు జరిగాయి. దీనిపై మాజీ సీఎం జగన్ ప్రతిపాదించిన కొన్ని పేర్లపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది. మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్  ప్రజలకు అత్యంత మేలు చేసే చారిత్రాత్మక నిర్ణయంగా కూటమి నేతలు అభివర్ణిస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో  ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు నరసి పట్నంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రంలో పాల్గొన్నారు. దీనిలో కొంత డబ్బులు వాయిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ చేతిలో దివిటీలు పట్టుకున్నారు.

ఇంతలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు ఆవేశంతో ఊగిపోయారు. అంతే కాకుండా అక్కడ డబ్బులు వాయిస్తున్న దళిత వ్యక్తిపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.అందరు చూస్తుండగానే దళితుడిని నోటికొచ్చినట్లు తిట్టి,  చెంపదెబ్బ కొట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వారంతా షాక్ అయ్యారు. పాపం సదరు వ్యక్తి భాస్కర్ రావు ఈ పరిణామంలో ఒక్కసారిగా నోట మాటలేక చాలా సేపు అలానే ఉండిపోయాడు.

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారడంతో దీనిపై పొలిటికల్ రచ్చ రాజుకుంది. వైసీపీ రంగంలోకి దిగి కూటమి ప్రభుత్వం అధికార మదంతో ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తుందని, దళితులపై దాడులకు తెగబడుతుందని ఏకీపారేస్తున్నారు.

వెంటనే స్పీకర్ సదరు వ్యక్తికి సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. స్పీకర్ వంటి రాజ్యంగ బద్ద పదవిలో ఉండి ఈ విధంగా ప్రవర్తించడంమేంటని ఏపీ వ్యాప్తంగా ఈ ఘటనపై వివాదం రాజుకుంది.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

