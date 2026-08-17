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APకి బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వర్షాలు..

AP Weather Alert: వాయువ్య బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.  ఇక దీంతో పలు జిల్లాల్లో  అలర్ట్స్ జారీ చేసింది. దీని ప్రభావంతో రెండు రోజులు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:18 AM IST
APకి బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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APకి బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వర్షాలు..
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