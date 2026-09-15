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ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. APSDMA కీలక హెచ్చరిక..

Andhra Pradesh Weather Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా, మరో రెండు రోజులు వర్షాలు పడతాయని APSDMA కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:12 AM IST
ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. APSDMA కీలక హెచ్చరిక..
Image Credit: ap rains (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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