/ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. APSDMA కీలక హెచ్చరిక..

AP Alert: వాయువ్య బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకొని కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఒడిశా- పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో ఈ రోజు , రేపు కోస్తా జిల్లాలు, రాయలసీమలోని నంద్యాల, అనంతపూర్, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఇక మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. పిడుగులు, ఈదురుగాలల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్ తీరంలో కొనసాగుతున్న ఆవర్తనం కారణంగా గంటలకు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు వినాయక నవరాత్రుల పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. వీధుత్లో నిమర్జనానికి తీసుకెళ్లెటపుడు ఈదురు గాలులు నేపథ్యంలో ప్రజలు వైర్లు కింద వేలాడుతున్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఏదైనా సమస్య వుంటే వెంటనే సంబంధిత విద్యుత్ శాఖ అధికారులుకు తెలియజేయాలన్నారు. మరోవైపు చెట్లు కింద, హోర్డింగుల సమీపంలో నిల్చోరాదన్నారు.
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