AP Budget 2026: నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ బడ్జెట్.. సంక్షేమం, అభివృద్ది లక్ష్యంగా సాగనున్న పద్దు..

AP Budget 2026 -27: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మధ్యంతర బడ్జెట్ తో కలిసి మూడో బడ్జెట్ ను ఆర్ధిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. ముఖ్యంగా పోలవరం తో పాటు ఏపీ సూపర్ సిక్స్ వంటి సంక్షేమ పథకాలకు ఈ బడ్జెట్ లో అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:04 AM IST

Andhra Pradesh 2026-27:  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh)లో భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీల కూటమి ప్రభుత్వం 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టబోతుంది.  దాదాపు 3.46 లక్షల కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో బడ్జెట్‌ ఉండబోతోంది. సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు, సాగు, తాగునీటి  ప్రాజెక్టులు, అమరావతి నిర్మాణం, రహదారులు, మౌలిక వసతుల కల్పనే ధ్యేయంగా బడ్జెట్‌ ఉండనుందని తెలుస్తోంది. 

మూడు ఆర్థిక జోన్లు, రాయలసీమ ఉద్యానహబ్‌ లాంటి అంశాలకు బడ్జెట్‌లో ప్రాధాన్యత లభించనుందని సమాచారం.  ఉదయం ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ శాసనసభలో బడ్జెట్‌ సమర్పిస్తారు. అనంతరం వ్యవసాయశాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు వ్యవసాయ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశ పెడతారు.  

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

మండలిలో హోం మంత్రి అనిత సాధారణ బడ్జెట్‌ను, రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ వ్యవసాయ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడతారు. ఈ సారి బడ్జెట్ లో సంక్షేమంతో పాటు అమరావతికి కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు సహా రోడ్లు, కాలువలు, డ్రైనేజీతో పాటు నదుల అనుసంధానికి కూడా అత్యధిక బడ్జెట్ ను కేటాయించబోతున్నట్టు సమాచారం.మొత్తంగా కేంద్రం ఇచ్చిన పథకాలకు ఇతోధికంగా ఈ బడ్జెట్ లో ఎలాంటి కేటాయింపులు ఉంటాయో చూడాలి.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

AP Budget 2026-27Andhra Pradesh Assembly Budget₹25 Lakh InsuranceBudget 2025 HighlightsHealth Insurance Scheme AP

