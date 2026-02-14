AP Budget 2026: నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ బడ్జెట్.. సంక్షేమం, అభివృద్ది లక్ష్యంగా సాగనున్న పద్దు..

Andhra Pradesh 2026-27: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh)లో భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీల కూటమి ప్రభుత్వం 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టబోతుంది. దాదాపు 3.46 లక్షల కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో బడ్జెట్ ఉండబోతోంది. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు, సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు, అమరావతి నిర్మాణం, రహదారులు, మౌలిక వసతుల కల్పనే ధ్యేయంగా బడ్జెట్ ఉండనుందని తెలుస్తోంది.
మూడు ఆర్థిక జోన్లు, రాయలసీమ ఉద్యానహబ్ లాంటి అంశాలకు బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యత లభించనుందని సమాచారం. ఉదయం ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శాసనసభలో బడ్జెట్ సమర్పిస్తారు. అనంతరం వ్యవసాయశాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశ పెడతారు.
మండలిలో హోం మంత్రి అనిత సాధారణ బడ్జెట్ను, రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారు. ఈ సారి బడ్జెట్ లో సంక్షేమంతో పాటు అమరావతికి కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులు సహా రోడ్లు, కాలువలు, డ్రైనేజీతో పాటు నదుల అనుసంధానికి కూడా అత్యధిక బడ్జెట్ ను కేటాయించబోతున్నట్టు సమాచారం.మొత్తంగా కేంద్రం ఇచ్చిన పథకాలకు ఇతోధికంగా ఈ బడ్జెట్ లో ఎలాంటి కేటాయింపులు ఉంటాయో చూడాలి.
