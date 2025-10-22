AP Cabinet: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం..

AP Cabinet: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం,జనసేనల కూటమి సర్కారు కొలువు తీరిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలతో ఏపీ రూపు రేఖలే మారిపోతున్నాయి. కేంద్రం చొరవతో గూగుల్ వంటి పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏపీలోని విశాఖలో డాటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతుంది. మరోవైపు పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎన్డీయే సర్కారు చొరవ చూపుతుంది. విభజన తర్వాత ఏపీకి చేయూత ఇవ్వడానికి కేంద్రం.. ఏపీలోని కూటమి సర్కారుకు తన వంతు సాయం చేస్తోంది.
తాజాగా ఏపీలో కూటమి సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి 55 కిలో మీటర్లకు ఒక సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. పోలీసు యంత్రాంగానికి మూడో కన్నులా సీసీ కెమెరాలు పనిచేస్తాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో ఎవరు, ఎక్కడ, ఏ తప్పు చేసినా ఆధారాలతో పట్టుకునే పరిస్థితి రావాలన్నారు. తప్పు చేయాలనే ఆలోచన రావాలంటే భయపడేలా నిఘా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలన్నారు.
ఈగల్, శక్తి బృందాల ఏర్పాటుతో రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థ ఆదర్శంగా నిలిచిందన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే కుట్రలను పసిగట్టాలని పోలీసుకు చంద్రబాబు సూచించారు. అశాంతి సృష్టించడానికి రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు చేసే వారిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులకు సూచించారు. పాస్టర్ ప్రవీణ్ మృతి చెందిన అంశంతో మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టాలని చూశారన్నారు సీఎం. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టి వేరే వాళ్లపై నెపం వేసి రాజకీయ లబ్దిపొందాలని చూశారన్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థ సమర్థంగా ఉండాలని.. నేరస్తులు భయపడేలా పని చేయాలని సీఎం సూచించారు.
