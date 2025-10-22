English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Cabinet: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం..

AP Cabinet: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొలువు దీరిన చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం పలు అంశాలపై దూకుడుగా వెళుతుంది. మరోవైపు ఏపీలో ఇప్పటికే పలు గూగుల్ సహా పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టానికి ముందుకు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శాంతి భద్రత అంశం కీలకం కానుంది. దీని కోసం పలు అంశాలపై ఏపీలోని కూటమి సర్కారు మరో ముఖ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 11:20 AM IST

AP Cabinet: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం..

AP Cabinet: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం,జనసేనల కూటమి సర్కారు కొలువు తీరిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలతో ఏపీ రూపు రేఖలే మారిపోతున్నాయి. కేంద్రం చొరవతో గూగుల్ వంటి పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏపీలోని విశాఖలో డాటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతుంది. మరోవైపు పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎన్డీయే సర్కారు చొరవ చూపుతుంది. విభజన తర్వాత ఏపీకి చేయూత ఇవ్వడానికి కేంద్రం.. ఏపీలోని కూటమి సర్కారుకు తన వంతు సాయం చేస్తోంది.   

తాజాగా ఏపీలో కూటమి సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి 55 కిలో మీటర్లకు ఒక సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. పో­లీ­సు యం­త్రాం­గా­ని­కి మూడో కన్ను­లా సీసీ కె­మె­రా­లు పని­చే­స్తా­య­ని ఏపీ సీఎం చం­ద్ర­బా­బు అన్నా­రు. టె­క్నా­ల­జీ సా­యం­తో ఎవరు, ఎక్కడ, ఏ తప్పు చే­సి­నా ఆధా­రా­ల­తో పట్టు­కు­నే పరిస్థితి రా­వా­ల­న్నా­రు. తప్పు చేయాలనే ఆలోచన రావాలంటే భయపడేలా నిఘా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలన్నారు. 

ఈగ­ల్‌, శక్తి బృం­దాల ఏర్పా­టు­తో రా­ష్ట్ర పో­లీ­సు వ్య­వ­స్థ ఆద­ర్శం­గా ని­లి­చిం­ద­న్నారు. శాం­తి­భ­ద్ర­త­ల­కు వి­ఘా­తం కలి­గిం­చే కు­ట్ర­ల­ను పసి­గ­ట్టా­ల­ని పో­లీ­సు­కు చం­ద్ర­బా­బు సూ­చిం­చా­రు. అశాం­తి సృ­ష్టిం­చ­డా­ని­కి రా­జ­కీయ ము­సు­గు­లో నే­రా­లు చేసే వా­రి­ప­ట్ల అప్ర­మ­త్తం­గా ఉం­డా­ల­ని పో­లీ­సు­ల­కు సూచించారు. పా­స్ట­ర్ ప్ర­వీ­ణ్ మృతి చెం­దిన అం­శం­తో మతాల మధ్య చి­చ్చు­పె­ట్టా­ల­ని చూ­శా­ర­న్నా­రు సీఎం. అం­బే­ద్క­ర్ వి­గ్ర­హా­ని­కి ని­ప్పు పె­ట్టి వేరే వా­ళ్ల­పై నెపం వేసి రా­జ­కీయ లబ్ది­పొం­దా­ల­ని చూ­శా­ర­న్నా­రు. పో­లీ­స్ వ్య­వ­స్థ సమ­ర్థం­గా ఉం­డా­ల­ని.. నే­ర­స్తు­లు భయ­ప­డే­లా పని చే­యా­ల­ని సీఎం సూ­చిం­చా­రు.

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Ap cabinet meetAndhra pradesh cabinet meetingChandrababu NaiduCabinet meetingAmaravati

