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Retirement Age Hiked: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంపు

AP Govt: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలు, గురుకులాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది రిటైర్మెంట్ వయస్సును ప్రస్తుతం ఉన్న 60 ఏళ్ల నుండి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ మంత్రిమండలి అధికారికంగా ఆమోద ముద్ర వేసింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:34 PM IST
Retirement Age Hiked: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంపు
Image Credit: Andhra Pradesh Cabinet Approves Increase Retirement Age Of Government Employees To 62 (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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