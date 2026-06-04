AP Govt Retirement Age: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్ సమావేశంలో ఉద్యోగుల పట్ల ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలు, గురుకులాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది పదవీ విరమణ వయస్సును ప్రస్తుతం ఉన్న 60 ఏళ్ల నుండి 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ ఏపీ కేబినెట్ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రభుత్వ అనుబంధ విభాగాల్లో విధుల్లో ఉన్న వేలాది మంది ఉద్యోగులకు నేరుగా లబ్ధి చేకూరనుంది. ముఖ్యంగా వివిధ ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ల సిబ్బందితో పాటు.. సహకార సొసైటీలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSUs) ఉద్యోగులు, సాంఘిక, గిరిజన, బీసీ సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బందికి ఈ వయోపరిమితి పెంపు వర్తించనుంది.
రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా వీరికి కూడా పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచడం వల్ల ఈ విభాగాల్లోని ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు మరింత ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది. మరో రెండేళ్ల పాటు ప్రభుత్వ సేవల్లో కొనసాగే అవకాశం రావడంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. రాష్ట్ర సర్వీసుల్లోని అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది సేవలను మరికొంత కాలం ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వానికి కూడా దోహదపడనుంది.
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