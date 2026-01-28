English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Cabinet: నేడు ఏపీ క్యాబినేట్ సమావేశం.. చర్చించే కీలక అంశాలు ఇవే..!

AP Cabinet: నేడు ఏపీ క్యాబినేట్ సమావేశం.. చర్చించే కీలక అంశాలు ఇవే..!

AP Cabinet: ఇవాళ సచివాలయంలో  ఉదయం 10గంటలకు  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కేబినెట్  (Andhra Pradesh Cabinet Meet)సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటిలో పలు అంశాలపై చర్చించబోతున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు క్యాబినేట్ ఎజెండా తదితర అంశాలను ప్రస్తావించనున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 09:28 AM IST

AP Cabinet: నేడు ఏపీ క్యాబినేట్ సమావేశం.. చర్చించే కీలక అంశాలు ఇవే..!

Andhra Pradesh Cabinet Meet: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కు ముందు తన క్యాబినేట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయనుంది. చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో జరిగే ఈ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ సహా ఇతర మంత్రులు క్యాబినేట్ లో పలు తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు ఈ భేటీలో పలు సంస్థలకు భూకేటాయింపులు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి క్యాబినేట్ ఆమోద ముద్ర వేయనున్నారు. 

అటు క్యాబినేట్ ఎజెండా అంశాలు పూర్తయ్యాక ఆంధ్ర ప్రదేశ్  బడ్జెట్ సెషన్ పై చర్చ జరగనుంది.ఈ క్యాబినేట్ సమావేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  అమరావతి గ్రామాల్లో అనాథలైన పిల్లలకు పెన్షన్ పథకం, రివర్ ఫ్రంట్ లో మెరీనా అభివృద్ధికి ఆమోదం తెలపనుంది కేబినెట్.

రాజధానిలో వీధిపోటు ప్లాట్లు 112 వేరే చోట ఇచ్చేందుకు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. అటు హడ్కో నుంచి రూ. 4వేల 450 కోట్ల రుణానికి అనుమతివ్వనుంది కేబినెట్. అంతేకాదు ప్రతిపక్షం వైయస్ఆర్సీ నేతల విమర్శలు తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది.  దావోస్ పర్యటనపైనా ఏపీ కేబినెట్ భేటీలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు దావోస్ సమావేశంలో పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఎంవోయు కుదుర్చుకుంది. అంతేకాదు అమరావతిలో పెట్టుబడుల పెట్టడానికి వచ్చే వాళ్లకు సింగిల్ విండో పథకంలో అన్ని అనుమతులు మంజూరు చేయనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Cabinet MeetingChandrababu NaiduCabinet meetingAmaravatiVijayawada

