AP Cabinet: నేడు ఏపీ క్యాబినేట్ సమావేశం.. చర్చించే కీలక అంశాలు ఇవే..!

Andhra Pradesh Cabinet Meet: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కు ముందు తన క్యాబినేట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయనుంది. చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో జరిగే ఈ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్, లోకేష్ సహా ఇతర మంత్రులు క్యాబినేట్ లో పలు తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు ఈ భేటీలో పలు సంస్థలకు భూకేటాయింపులు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి క్యాబినేట్ ఆమోద ముద్ర వేయనున్నారు.
అటు క్యాబినేట్ ఎజెండా అంశాలు పూర్తయ్యాక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ బడ్జెట్ సెషన్ పై చర్చ జరగనుంది.ఈ క్యాబినేట్ సమావేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అమరావతి గ్రామాల్లో అనాథలైన పిల్లలకు పెన్షన్ పథకం, రివర్ ఫ్రంట్ లో మెరీనా అభివృద్ధికి ఆమోదం తెలపనుంది కేబినెట్.
రాజధానిలో వీధిపోటు ప్లాట్లు 112 వేరే చోట ఇచ్చేందుకు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. అటు హడ్కో నుంచి రూ. 4వేల 450 కోట్ల రుణానికి అనుమతివ్వనుంది కేబినెట్. అంతేకాదు ప్రతిపక్షం వైయస్ఆర్సీ నేతల విమర్శలు తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. దావోస్ పర్యటనపైనా ఏపీ కేబినెట్ భేటీలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు దావోస్ సమావేశంలో పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఎంవోయు కుదుర్చుకుంది. అంతేకాదు అమరావతిలో పెట్టుబడుల పెట్టడానికి వచ్చే వాళ్లకు సింగిల్ విండో పథకంలో అన్ని అనుమతులు మంజూరు చేయనున్నారు.
