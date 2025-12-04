Amaravati Capital: ఏపీ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత.. బాబు మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించే ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుంది. దీనికి ఇప్పటికే న్యాయశాఖ ఆమోదముద్ర లభించింది. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తర్వాత.. త్వరలో పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అక్కడ ఆమోదం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ గెజిట్ (రాజపత్రం) విడుదల చేస్తారు.
విభజన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని అప్పటి టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. 29 గ్రామాల రైతులు ముందుకొచ్చి 34వేల ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు. సింగపూర్ ప్రభుత్వ సహకారంతో మాస్టర్ప్లాన్ రూపొందించారు.
తెలుగు దేశం, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే అక్కడ అసెంబ్లీ, సచివాలయ తాత్కాలిక భవనాలు నిర్మించి పాలన ప్రారంభించారు. పెద్దఎత్తున రహదారులు, భవనాల నిర్మాణం మొదలైంది. గత YCP హయాంలో అమరావతి పనులు నిలిచిపోయాయి. నాటి సీఎం జగన్ మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెచ్చారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో అమరావతికి మళ్లీ వెలుగులొచ్చాయి. అప్పట్లో అమరావతికి శంకుస్థాపనకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోడీ .. అక్కడ దేశంలో ఉన్న అన్ని నదుల్లోని నీటిని మట్టిని తీసుకొచ్చి రాజధాని ప్రాంతంలో శంకు స్థాపన చేసిన స్థలంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
