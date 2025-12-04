English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Amaravati Capital: ఏపీ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత.. బాబు మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..

Amaravati Capital: AP రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్  రాష్ట్ర విభజన చట్టం ప్రకారం కేంద్రం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఇందుకోసం చట్టంలో మార్పులు చేయనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:38 AM IST

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించే ప్రక్రియ వేగం పుంజుకుంది.  దీనికి ఇప్పటికే న్యాయశాఖ ఆమోదముద్ర లభించింది. కేంద్ర మంత్రివర్గం  ఆమోదం తర్వాత.. త్వరలో పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అక్కడ ఆమోదం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నూతన రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ గెజిట్ (రాజపత్రం)  విడుదల చేస్తారు. 

విభజన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రదేశ్  రాజధానిగా అమరావతిని అప్పటి టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. 29 గ్రామాల రైతులు ముందుకొచ్చి 34వేల ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు. సింగపూర్‌ ప్రభుత్వ సహకారంతో మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించారు. 

తెలుగు దేశం, భారతీయ జనతా పార్టీ  ప్రభుత్వ హయాంలోనే అక్కడ అసెంబ్లీ, సచివాలయ తాత్కాలిక భవనాలు నిర్మించి పాలన ప్రారంభించారు. పెద్దఎత్తున రహదారులు, భవనాల నిర్మాణం మొదలైంది. గత YCP హయాంలో  అమరావతి పనులు నిలిచిపోయాయి. నాటి సీఎం జగన్‌ మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెచ్చారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో అమరావతికి మళ్లీ వెలుగులొచ్చాయి. అప్పట్లో అమరావతికి శంకుస్థాపనకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోడీ .. అక్కడ దేశంలో ఉన్న అన్ని నదుల్లోని నీటిని మట్టిని తీసుకొచ్చి రాజధాని ప్రాంతంలో శంకు స్థాపన చేసిన స్థలంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Amaravati CapitalAmaravati Legal CapitalLand PoolingCabinet DecisionsPonguru Narayana

