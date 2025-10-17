English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రైతులకు చంద్రబాబు శుభవార్త.. కలలో ఊహించనది..

Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రైతులకు చంద్రబాబు శుభవార్త.. కలలో ఊహించనది..

Andhra Pradesh: APలోని మామిడి రైతులకు చంద్రబాబు  ప్రభుత్వం  శుభవార్త చెప్పింది. ధరల పతనం కావడంతో టన్నుకు 4 వేల పెట్టుబడి సాయం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రైతుల అకౌంట్లో 185.02 కోట్లు జమ చేసింది. రాష్ట్రంలో తోతాపురి మామిడి విక్రయించిన 40,795 మంది రైతులకు ఆర్ధిక సాయం అందించనుంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:00 PM IST

Trending Photos

School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రైతులకు చంద్రబాబు శుభవార్త.. కలలో ఊహించనది..

Andhra Pradesh:ఈ ఏడాది మామిడి సీజన్‌లో తోతాపురి రైతులు గిట్టుబాటు ధర లేక ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీంతో తోతాపురి మామిడి రైతులు కొంత కాలంగా ఈ పెండింగ్ డబ్బుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తానికి ఈ డబ్బులు జమ కావడంతో వారంతా ఆనందంలో ఉన్నారు. తోతాపురి మామిడి ధర పడిపోవడంతో రైతులను ఆదుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుంది. కిలో మామిడికి రూ.4 అదనంగా ఇచ్చేలా రూ.260 కోట్లు కేటాయించి రైతులకు న్యాయం చేసింది. మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ స్కీమ్  కింద కేంద్రం 50 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 శాతం భరించేలా నిబంధనలు సడలించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. తోతాపురి మామిడికి కూడా ఈ స్కీమ్ వర్తించేలా నిబంధనలు సడలించడంతో, కేంద్రం రూ.130 కోట్లు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. భవిష్యత్తులో తోతాపురి మామిడి ధర పడిపోయినప్పుడు ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైతులకు అండగా నిలవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని మామిడి రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుంది. ఈ ఏడాది మామిడి ధరలు పడిపోయినప్పుడు, ప్రైవేటు కొనుగోలు ధరతో పాటు కిలోకు  అదనంగా చెల్లిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు రైతు వివరాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపారు. దీంతో డబ్బులు జమ మొదలయ్యాయి. అత్యధికంగా చిత్తూరు జిల్లాలో 31,929 మంది మామిడి రైతులున్నారు. 
*
2025–26 సీజన్‌కు గాను మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ స్కీమ్ కింద ధరల లోపం చెల్లింపు ను కేంద్రం ఆమోదించింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో 1.62 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మామిడిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం రైతులకు లభించింది. క్వింటాల్ మామిడికి రూ.1,490.73 చొప్పున మద్దతు ధర ఫైనల్ చేశారు. ఈ మొత్తంలో 50 శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం, మిగిలిన 50 శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భరించాయి. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Good News for FormersAndhra PradeshAP CM Chandrabu Naidu good news for formersFormersChief minister

Trending News