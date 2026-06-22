/Andhra Pradesh: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త.. చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ అంశంలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం..!

Ap govt big decision in child care leaves for employees: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీలను క్రమంగా అమలు చేస్తుంది. మరోవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా పలు అంశాలపై సవరణలు చేస్తు శుభవార్తలు చెబుతుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ (Child Care Leave - CCL) నిబంధనలలో ప్రభుత్వం ఇటీవల అత్యంత కీలకమైన సవరణలు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
డిసెంబర్ 15, 2025న ఈ మేరకు జీవో ఎంఎస్ నం. 70 (G.O.Ms.No. 70, Finance Department) ద్వారా పాత నిబంధనలను సడలిస్తూ పలు కీలక మార్పులు చేసింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ గురించిన పూర్తి డిటెయిల్స్..
1. అర్హతలు (Eligibility)
మహిళా ఉద్యోగులు: ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న వివాహిత/అర్హులైన మహిళా ఉద్యోగులందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది.
* ఒంటరి పురుష ఉద్యోగులు (Single Male Employees): భార్య చనిపోయిన వారు (Widower), విడాకులు తీసుకున్న వారు * (Divorcee) లేదా వివాహం కాని ఒంటరి పురుష ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సెలవులను వర్తింపజేశారు.
2. సెలవుల పరిమితి (Maximum Leave Days)
* అర్హులైన ప్రతి ఉద్యోగి తమ మొత్తం సర్వీస్ కాలంలో గరిష్టంగా 180 రోజులు (6 నెలలు) చైల్డ్ కేర్ లీవ్ను ఉపయోగించుకునే వెసులు బాటు కల్పించారు.
* గరిష్టంగా *ఇద్దరు పిల్లల* సంరక్షణ కోసం మాత్రమే ఈ సెలవులను అనుమతిస్తారు.
3. తాజాగా.. అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పులు (Latest Key Relaxations)
గతంలో ఉన్న నిబంధనలను సవరిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త మార్పులు ఇవే:
పిల్లల వయో పరిమితి తొలగింపు (No Upper Age Limit): గతంలో పిల్లలకు 18 ఏళ్లు (దివ్యాంగులైన పిల్లలకైతే 22 ఏళ్లు) వచ్చే వరకే ఈ సెలవులు వాడుకోవాలనే నిబంధన ఉండేది. అయితే, తాజా జీవో 70 ప్రకారం పిల్లల వయో పరిమితిని పూర్తిగా ఎత్తివేశారు. సాధారణ పిల్లలకైనా, దివ్యాంగ (Differently-abled) పిల్లలకైనా వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఉద్యోగి తన సర్వీసు కాలంలో ఎప్పుడైనా ఈ సెలవులను వాడుకోవచ్చు.
విడతల సంఖ్య పెంపు (Maximum Spells): మొదట్లో ఈ 180 రోజుల సెలవును సర్వీస్ మొత్తంలో కేవలం 3 విడతల్లో (Spells) మాత్రమే వాడుకోవాలనే నిబంధన ఉండేది. కానీ ఆ తర్వాత చేసిన సవరణల (G.O.Ms.No. 199) ప్రకారం, ఉద్యోగుల సౌకర్యార్థం ఈ సెలవులను గరిష్టంగా 10 విడతలలో (10 Spells)* వాడుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
4. సెలవుల వినియోగం ఎప్పుడు? (Purpose of Leave)
పిల్లల సంరక్షణకు సంబంధించిన ఈ క్రింది అవసరాల కోసం ఈ సెలవులను వాడుకోవచ్చు:
* పిల్లల పెంపకం లేదా సంరక్షణ (Rearing).
* పాఠశాల లేదా కాలేజీ పరీక్షల సమయంలో పిల్లలకు సహాయంగా ఉండడానికి.
* పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు (Sickness) వారిని చూసుకోవడానికి.
5. ఇతర ముఖ్య నిబంధనలు
* ఈ సెలవుల కాలంలో ఉద్యోగికి *పూర్తి జీతం (Full Salary) చెల్లిస్తారు.
* దీనిని ఒక హక్కుగా భావించలేము. కార్యాలయ పని ఒత్తిడి, అత్యవసర విధులను బట్టి సెలవు మంజూరు చేసే అధికారి (Sanctioning Authority) అనుమతి మేరకే దీనిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
* తీసుకున్న సెలవుల వివరాలను ఉద్యోగి యొక్క *సర్వీస్ రిజిస్టర్ (Service Register - SR)* లో ప్రత్యేకంగా నమోదు చేస్తారు. ఏపీ ప్రభుత్వం లీవ్స్ విషయంలో తీసుకొచ్చిన తాజా మార్పులపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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