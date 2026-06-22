Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Andhra Pradesh: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త.. చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ అంశంలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం..!

Andhra Pradesh: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త.. చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ అంశంలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం..!

Ap govt key update on child care leaves: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ విషయంలో చంద్రబాబు సర్కారు పాత నిబంధనలను సడలిస్తు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజా మార్పులతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:40 PM IST
Andhra Pradesh: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త.. చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ అంశంలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం..!
Image Credit: chandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
యూకే రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ ఆకస్మిక రాజీనామా!
Keir Starmer resignation20 min ago
2
FIFA World Cup58 min ago
3
cm Vijay birthday1 hr ago
4
Telangana SBI land dispute Raidurg1 hr ago
5
NEET UG Re-Exam 20261 hr ago