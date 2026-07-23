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Andhra Pradesh: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏపీలో 3,168 ఉద్యోగాల భర్తీకి సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్..!

Ap govt jobs notifications: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త చెప్పింది. ఏపీ కాబినెట్ సమావేశంలో ఏకంగా 3168 జాబ్ లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:17 PM IST
Andhra Pradesh: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏపీలో 3,168 ఉద్యోగాల భర్తీకి సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
Image Credit: andhrapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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