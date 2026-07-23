/Andhra Pradesh: నిరుద్యోగులకు సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏపీలో 3,168 ఉద్యోగాల భర్తీకి సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్..!

Ap govt green signal to 3168 job vacancies: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగుల అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టిని సారించారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలో నిరుద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు బంపర్ శుభవార్త చెప్పారు. ఈ రోజు వెలగపూడీలో నిర్వహించిన మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ఏకంగా 3169 ప్రభుత్వ జామ్ లకు సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
అంతే కాకుండా ఈ సమావేశంలో 25 వరకు అభివృద్ది, సంక్షేమంకు సంబంధించి అంశాలను చర్చించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. చేనెత కార్మికులకు నేతన్న భరోసా కింద రూ. 25 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.
గోదావరి పుష్కరాల భద్రతకు రూ. 50 కోట్లు మంజురు చేసింది. మార్క్ ఫెడ్ కు రూ. 300 కోట్ల రుణానికి సంబంధించిన సెంట్రల్ బ్యాంకుకు గ్యారంటీ ఇచ్చేందుకు ఈ కెబినెట్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. మొత్తంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఏకంగా మూడువేలకు పైగా సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో నిరుద్యోగులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
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