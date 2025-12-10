English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

Andhra Pradesh: ఏపీ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్‌ఓడీలతో బుధవారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏపీ వృద్ధిరేటు అమలుపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. వృద్ధిరేటు పెంపునకు రానున్న నాలుగు నెలల్లో తీసుకోవాల్సిన అంశాలు, అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళికపై సూచనలు చేశారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:40 PM IST

Trending Photos

Venus And Saturn Effect: శుక్రుడి, శని గ్రహాల మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం..
6
Saturn Venus
Venus And Saturn Effect: శుక్రుడి, శని గ్రహాల మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం..
Anushka: అనుష్క గోరుముద్దలు పెట్టేది.. నాగార్జున పిలిచి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.. దర్శకుడు సముద్ర బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
5
Anushka Shetty
Anushka: అనుష్క గోరుముద్దలు పెట్టేది.. నాగార్జున పిలిచి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.. దర్శకుడు సముద్ర బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
7
horoscope
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
Raj Nidimoru: శోభ పక్కన కూర్చొని తెలుగులో పాట పాడిన.. సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరి..!
5
Raj Nidimoru
Raj Nidimoru: శోభ పక్కన కూర్చొని తెలుగులో పాట పాడిన.. సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరి..!
Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

CM Chandrababu Naidu: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు డెడ్‌లైన్ విధించారు. శాఖల్లో పురోగతి లేకుంటే చర్యలు తప్పవని ఓ విధంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బుధవారం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్‌ఓడీలతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏపీ వృద్ధిరేటు అమలుపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. వృద్ధిరేటు పెంపునకు రానున్న నాలుగు నెలల్లో తీసుకోవాల్సిన అంశాలు, అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళికపై సూచనలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీల పెంచమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం 32 వేల కోట్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారని, విద్యుత్ శాఖకు కోటి 10 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేశారన్నారు చంద్రబాబు. పీపీఎలను రద్దు చేసి గత ప్రభుత్వం రూ. 9 వేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేసిందని మండిపడ్డారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో బహిరంగ మార్కెట్‌లో యూనిట్ విద్యుత్‌ను రూ.5.19 చొప్పున కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేదని.. ఇప్పుడు దానిని రూ.4.92కు తగ్గించామని చెప్పారు.

ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బులు ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారని.. ఇచ్చిన నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలన్నారు సీఎం. కొందరు నెగిటివ్‌కు అలవాటు పడ్డారని.. అలా కాకుండా నీతి నిజాయితీగా పని చేసి.. ప్రజలకు ఫలితాలు తీసుకురావాలని చంద్రబాబు సూచించారు.

అయితే దేవాదాయ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖలో అనుకున్నంతగా ఫలితాలు రావడం లేదన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. అందరికీ జనవరి 15వ తేదీ వరకు డెడ్ లైన్ విధిస్తున్నానన్నారు. ఇందులో ఎవరికీ మినహాయింపు లేదని.. ఈ డెడ్‌లైన్ దాటిన తరువాత ఆశించిన మేర ఫలితాలు రాకుంటే సీరియస్ యాక్షన్ ఉంటుందని చంద్రబాబు అధికారులను హెచ్చరించారు. టెక్నాలజీని స్మార్ట్‌గా ఉపయోగించుకొని పనిచేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు.

Also Read: Viral Video: అమ్మ బాబోయ్.. హైవే మీద వెళ్తున్న కారును ఢీకొట్టిన విమానం.. వీడియో చూస్తే పక్కా షాకవుతారు..!

Also Read:  Tirumala Scam: అది కూడా వదల్లేదా? తిరుమల శ్రీవారి చెంత దశాబ్ద కాలంగా జరుగుతున్న భారీ స్కాం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM chandrababu naiduAP govtAp cm chandrababuCM Chandrababu MeetingChandrababu On Power Charges

Trending News