Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

CM Chandrababu Naidu: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు డెడ్లైన్ విధించారు. శాఖల్లో పురోగతి లేకుంటే చర్యలు తప్పవని ఓ విధంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బుధవారం సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్ఓడీలతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏపీ వృద్ధిరేటు అమలుపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. వృద్ధిరేటు పెంపునకు రానున్న నాలుగు నెలల్లో తీసుకోవాల్సిన అంశాలు, అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళికపై సూచనలు చేశారు.
ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీల పెంచమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం 32 వేల కోట్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారని, విద్యుత్ శాఖకు కోటి 10 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేశారన్నారు చంద్రబాబు. పీపీఎలను రద్దు చేసి గత ప్రభుత్వం రూ. 9 వేల కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేసిందని మండిపడ్డారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తొలినాళ్లలో బహిరంగ మార్కెట్లో యూనిట్ విద్యుత్ను రూ.5.19 చొప్పున కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేదని.. ఇప్పుడు దానిని రూ.4.92కు తగ్గించామని చెప్పారు.
ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బులు ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారని.. ఇచ్చిన నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలన్నారు సీఎం. కొందరు నెగిటివ్కు అలవాటు పడ్డారని.. అలా కాకుండా నీతి నిజాయితీగా పని చేసి.. ప్రజలకు ఫలితాలు తీసుకురావాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
అయితే దేవాదాయ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖలో అనుకున్నంతగా ఫలితాలు రావడం లేదన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. అందరికీ జనవరి 15వ తేదీ వరకు డెడ్ లైన్ విధిస్తున్నానన్నారు. ఇందులో ఎవరికీ మినహాయింపు లేదని.. ఈ డెడ్లైన్ దాటిన తరువాత ఆశించిన మేర ఫలితాలు రాకుంటే సీరియస్ యాక్షన్ ఉంటుందని చంద్రబాబు అధికారులను హెచ్చరించారు. టెక్నాలజీని స్మార్ట్గా ఉపయోగించుకొని పనిచేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు.
