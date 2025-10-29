Montha Cyclone: రాకాసి అలలు.. ఊపేసిన గాలులు.. ఏపీని ముంచిన మొంథా..

Montha Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను మొంథా తుపాను వణిస్తోంది. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలకు ఈదుగు గాలులు తోడయ్యాయి. మరోవైపు సముద్రంలో అలలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. రాకాసి అలలు ఉప్పెనలా తీర ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను వణికిస్తోన్న మొంథా ఎట్టకేలకు అర్ధరాత్రి తీరం దాటింది. ఏపీని వణికించిన మొంథా ఎట్టకేలకు అర్ధరాత్రి తీరం దాటింది. మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడకు దక్షిణంగా నరసాపురానికి దగ్గరలో తీరం దాటినట్లు భారతీయ వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ. ఇక రాయలసీమలోని నంద్యాల, కర్నూలు, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు వాతావరణశాఖ అధికారులు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ క్రమంలోనే రాత్రికి ఏపీ సచివాలయంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. తుఫాన్ సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షించారు. ఎప్పటికప్పుడు మొంథా తుఫాన్పై మంత్రులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు ముఖ్యమంత్రి కీలక సూచనలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా లంక గ్రామాల ప్రజలను రిలీఫ్ క్యాంపులకు తరలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. కాల్వలు, చెరువులకు గండిపడకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించలన్నారు. ప్రతి గంటకు కలెక్టర్లు తుఫాన్ బులెటిన్లు జారీ చేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో మంత్రులు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు.
తుపాను సహాయక చర్యలు, తీసుకున్న చర్యలపై గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి సర్కార్ ప్రస్తుత పరిస్థితులను చక్కగా డీల్ చేసిందని కొనియాడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఉండటం వల్లే ఇది సాధ్యమంటున్నారు. అక్కడి సహాయక చర్యలు తమలో దీమా పెంచాయంటున్నారు.
