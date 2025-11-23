English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP Cyclone: AP కి తుపాను ముప్పు.. రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు..

AP Cyclone: AP కి తుపాను ముప్పు పొంచివుంది. దక్షిణ అండమాన్ పరిసరాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది బలపడి రేపు వాయుగుండంగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:41 AM IST

Andhpra Pradesh Cyclone Effect: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మొన్నటి వరకు మొంథా తుపాను వణికిణించింది. ముఖ్యంగా ఈ తుపానలన్ని నవంబర్ లోనే ఏర్పడినవే. దివిసీమ నుంచి మొదలు పెడితే.. దాదాపు అన్ని తుపానులు నవంబర్ లో నెలలో ఏర్పడి పెను నష్టాన్ని కలిగించాయి. రీసెంట్ గా మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. మరోవైపు మొంథా తుపాను తీరం దాటకుండానే పెను ప్రమాదం తప్పింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

అది మరిచిపోయే లోపే బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏపీ వాసులను కలవరపెడుతుంది. ఈనెల 30 నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశాలున్నాయంటోంది వాతావరణ శాఖ. దీంతో ప్రధానంగా ఉత్తర కోస్తాపై ఎక్కువ  ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయి.  ఈ నెల 26 నుంచి APలో వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పింది.  28 నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. 

ఈ క్రమంలోనే ఉత్తరాంధ్రలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయంటోంది భారత వాతావరణ శాఖ. ఇక ఆవర్తన ప్రభావంతో  ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, KDP, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, TPT జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ap rainsAP Rain Live UpdatesSchool holidaysRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

