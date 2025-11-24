English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Cyclone: AP తీరం వైపుగా దూసుకువస్తోన్న తుపాను..

AP Cyclone: AP తీరం వైపుగా దూసుకువస్తోన్న తుపాను..

AP Cyclone Effect: మొన్ననే మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏపీకి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు చేపట్టిన పలు చోట్ల పొల్లాల్లో నీరు చేరడంతో చేతికి వచ్చిన పంట నోటికి అందకుండా పోయింది. తాజాగా బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఈ రోజు వాయుగుండంగా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 24, 2025, 08:58 AM IST

Trending Photos

Apple Diet: ఆపిల్ డైట్ తో 5 రోజుల్లో 5 కిలోల బరువు ఈజీగా తగ్గొచ్చు.. ఎలా అంటే..?
5
Apple diet
Apple Diet: ఆపిల్ డైట్ తో 5 రోజుల్లో 5 కిలోల బరువు ఈజీగా తగ్గొచ్చు.. ఎలా అంటే..?
Mangal Gochar: ధనుస్సు రాశిలోకి గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..
6
Kuja Gochar
Mangal Gochar: ధనుస్సు రాశిలోకి గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..
Sobitha Dhulipala: లవర్ అంటూ భర్త నాగ చైతన్యకు శోభిత ధూళిపాళ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్..!
5
Sobitha Dhulipala
Sobitha Dhulipala: లవర్ అంటూ భర్త నాగ చైతన్యకు శోభిత ధూళిపాళ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్..!
Bank Holiday: ఈ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి..! కారణం తెలుసా?
5
November 24 bank holiday 2025
Bank Holiday: ఈ సోమవారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి..! కారణం తెలుసా?
AP Cyclone: AP తీరం వైపుగా దూసుకువస్తోన్న తుపాను..

బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం ఇవాళ వాయుగుండంగా మారనున్నట్టు ఏపీ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.  ఇది రానున్న 48 గంటల్లో తుపానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.  ఇది ఆంధ్ర ప్రదేశ్  తీరం వైపు దూసుకువస్తోందని వాతావరణవాఖ హెచ్చరించింది.  ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రేపు నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక ప్రాంతాల్లో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ భారీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ పరిస్థితుల ప్రభావంతో  నేడు ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. అటు తమిళనాడు, కేరళలో పలు ప్రాంతాలతో పాటు తెలంగాణలో కూడా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది. ఈ రోజుతో పాటు మరో రెండు రోజులు పాటు మత్స్య కారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

అల్ప పీడనం ప్రభావంతో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టింది. 48 యేళ్ల క్రితం నవంబర్ నెలలోనే దివిసీమ తుపానుతో ఏపీ అతలాకుతలం అయింది. దాన్ని నుంచి తేరుకోవడానిక ప్రజలకు కొన్నేళ్ళ సమయం పట్టింది. మళ్లీ నవంబర్ లోనే తుపానుగా మారడంతో ప్రజలు బిక్కు బిక్కు మంటూ గడుపుతున్నారు. మొంథా తుపాను మాదిరి ఇది కూడా బలహీన పడితే పెద్ద ప్రమాదం తప్పుతుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే.. ఈ తుపానుతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఈదురు గాలులు అంతగా లేకపోవచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తీర ప్రాంత ప్రజలు అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతుంది. కొన్ని చోట్ల సహాయ పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించింది.  

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CycloneHeavy RainsAP Rains Alertap rainsAP Rain Live Updates

Trending News