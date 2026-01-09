AP Cyclone Effect: ఏపీపై తుపాను ఎఫెక్ట్.. కోస్తా.. రాయలసీమలో వర్షాలు..

Cyclone Effect on Coastal Andhra Pradesh: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్రవాయుగుండం ఇవాళ తుపానుగా మారనుంది. దీని ప్రభావంతో రానున్న మరో మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ శ్రీలంక వైపు దూసుకువస్తోంది. దీనికి 'ఓర్ణబ్' అని పేరు పెట్టారు. తమిళనాడు, కేరళలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై అంతగా ప్రభావం లేకపోయినప్పటికీ దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతోనే ఉత్తర కోస్తాంధ్రలో రానున్న నాలుగు రోజులు పొగమంచుతో పాటు చలి తీవ్రత పెరుగుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
సంక్రాంతి సీజన్ లో వర్షాల నేపథ్యంలో అది పండగపై పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు లేకపోలేదు. మరోవైపు కోస్తాంధ్రలో పొంగల్ కోడి పందాలపై ఈ తుపాను ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే ఏపీలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశాలుండటంతో నిర్వాహకులు పెద్ద ఎత్తున టెంట్లు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భారీ వర్షం పడినా.. పండగపై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడకుండా చూడాలంటున్నారు.
