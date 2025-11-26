AP Cyclone: తీరంపై డబుల్ పంచ్.. ఒకేసారి రెండు వాయుగుండాలు..

AP Cyclone: మొంథా తుపాను తర్వాత సెన్యార్ తుపాను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను వణికిస్తోంది. మరింత భయపెట్టే అంశం ఏమిటంటే ఒకే సారి బంగాళాఖాతంలో రెండు వాయుగుండాలు తుపానుగా మారనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఒక వాయుగుండం కొనసాగుతుండగానే మరొకటి ఇవాళా రేపటిలో మరో వాయుగుండం ఏర్పడనుందని వాతావరణశాఖ బాంబ్ పేల్చింది. ఇందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా వున్నాయంటోంది. రానున్న 48 గంటల్లో ఇది తుపానుగా మారుతుందని అంచనా వేసింది. వీటి ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా వుంటుంది? ఎక్కడ తీరం దాటుతుంది? అనే అంశాలపై స్పష్టత దానుంది.
ఏది ఏమైనా శనివారం తరువాత వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. శనివారం ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఆదివారం ప్రకాశం, నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సముద్రంలో అల్లకల్లోలంగా వుంటుందని, గురువారం నుంచి మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.
