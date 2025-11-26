English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Cyclone: తీరంపై డబుల్ పంచ్.. ఒకేసారి రెండు వాయుగుండాలు..

AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను  తుపానులు వెంటాడుతున్నాయి. మొన్న మొంథా తుపాను సృష్టించిన విధ్వంసం నుంచి కోలుకుంటుండగానే మరోకి AP తీరం వైపు దూసుకువస్తోందని వాతావరణవాఖ బాంబ్‌ పేల్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:43 AM IST

AP Cyclone: తీరంపై డబుల్ పంచ్.. ఒకేసారి రెండు వాయుగుండాలు..

AP Cyclone:  మొంథా తుపాను తర్వాత సెన్యార్ తుపాను  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను వణికిస్తోంది. మరింత భయపెట్టే అంశం ఏమిటంటే ఒకే సారి బంగాళాఖాతంలో రెండు వాయుగుండాలు తుపానుగా మారనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఒక వాయుగుండం కొనసాగుతుండగానే మరొకటి ఇవాళా రేపటిలో మరో వాయుగుండం ఏర్పడనుందని వాతావరణశాఖ బాంబ్ పేల్చింది.  ఇందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా వున్నాయంటోంది.  రానున్న 48 గంటల్లో ఇది తుపానుగా మారుతుందని అంచనా వేసింది. వీటి ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా వుంటుంది? ఎక్కడ తీరం దాటుతుంది? అనే అంశాలపై స్పష్టత దానుంది. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

ఏది ఏమైనా శనివారం తరువాత  వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. శనివారం ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఆదివారం ప్రకాశం, నెల్లూరు, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో  భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 

శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో  ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సముద్రంలో అల్లకల్లోలంగా వుంటుందని,  గురువారం నుంచి మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Andhra PradeshCyclone SenyarApproaching AP Heavy Rainfall alertCycloneap rains

