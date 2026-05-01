  AP Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణం.. ఒకపక్క వడగాలులు.. మరో పక్క వడగళ్లు..

AP Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణం.. ఒకపక్క వడగాలులు.. మరో పక్క వడగళ్లు..

Weather Update: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విభిన్న వాతవరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఒక వైపు ఎండలు, మరోవైపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. నిన్న ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 1, 2026, 07:32 AM IST

Trending Photos

AP Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణం.. ఒకపక్క వడగాలులు.. మరో పక్క వడగళ్లు..

AP Heat Waves cum Rains: గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. పగలు వడగాలులు, సాయంత్రం జల్లులు పడుతున్నాయి. ఈ రోజు   ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో పాటు తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది వాతావరణ శాఖ. రాబోయే రెండు రోజులు ఎండల తీవ్రతతో పాటుగా అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఇవాళ పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం జిల్లాల్లోని 9 మండలాల్లో తీవ్ర వేడి గాలులు.. 49 మండలాల్లో వేడి గాలులు వీచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. 

అంతేకాదు ద్రోణి ప్రభావంతో ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది వాతావరణశాఖ. కాగా నిన్న  నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో అత్యధికంగా 45.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది.

మరోవైపు ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో నిన్న భారీ వర్షాలు కురిశాయి.ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని  ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని విజయవాడ, మైలవరం, రెడ్డిగూడెం, ఇబ్రహీంపట్నంలో వడగళ్ల వానలు కురిశాయి. అమరావతిలోనూ వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. తిరుమల, తిరుపతిలోనూ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. ఇక తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు చోట్ల కూడా వడగళ్ల వానలు కురిశాయి. 

మరోవైపు ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు అందించింది. రానున్న మూడ్రోజులు ఏపీ, తెలంగాణలో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమల్లో ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశముంది. దక్షిణ కోస్తాలో ఒకటి రెండు చోట్ల జల్లులు కురిసే ఛాన్సుంది. తెలంగాణలో శుక్ర, శనివారాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు పడే అవకాశముంది. కొన్ని చోట్ల ప్రస్తుత గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగవచ్చని వివరించింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

AP Different Weather updateAndhra Pradesh Heat WavesAp Weather updateAndhra Pradesh weather alertSummer

