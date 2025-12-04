English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Rains: ఏపీలో పిడుగుల వానలు.. మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవుల పొడిగింపు..!

AP Rains: ఏపీలో పిడుగుల వానలు.. మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవుల పొడిగింపు..!

AP Rain Effect School Holidays: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను వర్షాలు వీడటం లేదు. దిత్వా తుపాను  అనంతరం ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే  రాబోయే మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తామని  వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

AP Rains: ఏపీలో పిడుగుల వానలు.. మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవుల పొడిగింపు..!

దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో  ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.  అటు పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్న వాయుగుండం అల్పపీడనంగా  బలహీనపడింది. ఇది ఉత్తర తీరప్రాంత తమిళనాడు–పుదుచ్చేరి మీదుగా నైరుతి దిశగా నెమ్మదిగా కదులుతూ.. తదుపరి 12 గంటల్లో మరింత బలహీనపడి.. సాధారణ అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇవాళ  నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఇవాళ అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ప్రకాశం, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో  వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది.మరోవైపు ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాపై  వరుణుడు విరుచుకుపడ్డాడు. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు లో కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి.

దీంతో నెల్లూరు పట్టణం నీట మునిగింది. ఇళ్ళల్లోకి వాన నీరు చేరింది. జిల్లాలోని పంటలు నీట మునిగి చెరువులను తలిపిస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి  తెల్లవారుజాము వరకు గూడూరులో ఏకంగా 20 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

రైల్వేలైన్, హైవే బ్రిడ్జిలను తాకుతూ వరద నీరు ప్రవహించింది. నెల్లూరు, గూడూరు మధ్య హైవేపై వాహనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. మనుబోలు, కోట, చిల్లకూరు ఏరియాల్లోనూ వర్షం దంచికొట్టింది. నిన్న నెల్లూరు సిటీలో 20 సెంటీ మీటర్ల వర్షం పడినట్లు తెలుస్తోంది.భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నెల్లూరు, అన్నమయ్య,  చిత్తూరు,  తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని వర్ష ప్రభావ ప్రాంతాల్లోని స్కూల్లకు ఆదివారం వరకు సెలవు పొడిగించారు. 

