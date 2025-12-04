AP Rains: ఏపీలో పిడుగుల వానలు.. మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవుల పొడిగింపు..!

దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్న వాయుగుండం అల్పపీడనంగా బలహీనపడింది. ఇది ఉత్తర తీరప్రాంత తమిళనాడు–పుదుచ్చేరి మీదుగా నైరుతి దిశగా నెమ్మదిగా కదులుతూ.. తదుపరి 12 గంటల్లో మరింత బలహీనపడి.. సాధారణ అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇవాళ నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఇవాళ అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ప్రకాశం, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది.మరోవైపు ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాపై వరుణుడు విరుచుకుపడ్డాడు. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు లో కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి.
దీంతో నెల్లూరు పట్టణం నీట మునిగింది. ఇళ్ళల్లోకి వాన నీరు చేరింది. జిల్లాలోని పంటలు నీట మునిగి చెరువులను తలిపిస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు గూడూరులో ఏకంగా 20 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
రైల్వేలైన్, హైవే బ్రిడ్జిలను తాకుతూ వరద నీరు ప్రవహించింది. నెల్లూరు, గూడూరు మధ్య హైవేపై వాహనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. మనుబోలు, కోట, చిల్లకూరు ఏరియాల్లోనూ వర్షం దంచికొట్టింది. నిన్న నెల్లూరు సిటీలో 20 సెంటీ మీటర్ల వర్షం పడినట్లు తెలుస్తోంది.భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలతో పాటు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలోని వర్ష ప్రభావ ప్రాంతాల్లోని స్కూల్లకు ఆదివారం వరకు సెలవు పొడిగించారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.