AP Rains: వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏపీ విద్యుత్ శాఖ జాగ్రత్తలు..

AP Rains Electricity Cautions: ఏపీలో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో పలు ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. వర్షాలు పడటం మూలాన విద్యుత్ శాఖ ప్రజలకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతుంది. తడిసిన కరెంట్ స్తంభాలను ముట్టుకోవద్దు. కరెంటుకు సంబంధించిన వస్తువులను ఏవి తడి చేతులతో ముట్టుకోవద్దు. చిన్న పిల్లలు కరెంటు వస్తువుల దగ్గరకు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఉతికిన బట్టలు ఇనుప తీగలపై వేయకూడదు. గాలి, దుమారం, వర్షం వలన తెగిన విద్యుత్ వైర్లను ముట్టుకోకుండా ఎమర్జన్సీ సర్వీసుకు ఫోన్ చేయాలి. విద్యుత్ తీగలకు తగులుతున్న చెట్లను అసలు ముట్టుకోవద్దు. చెట్లు కూడా షాక్ కొట్టే అవకాశాలు కొట్టిపారేయలేము. విద్యుత్ లైన్ ను కు చెట్లు కొమ్మలు తగిలినట్టు కనిపిస్తే సంబంధిత అధికారులకు కానీ.. కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఖాళీ పార్కుల్లో స్టేడియంలో గానీ విద్యుత్ స్తంభాలను ముట్టుకోవద్దు.
ఇంట్లో ఉన్న స్విచ్ బోర్డులను తడి చేతులతో అసలు ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయద్దు. వర్షం పడుతున్నపుడు టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాటర్ మోటర్స్, కంప్యూటర్ ల స్విచ్ లు ఆఫ్ చెయ్యాలి. వైర్లు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాలి. బయట ఉండే లైట్లు వర్షానికి తడిసేలా ఉంటే ఆఫ్ చేసేయాలి. ఇంట్లో వాటర్ హీటర్ కానీ.. గీజర్ కానీ స్విచ్ఛాఫ్ చేసినా.. వాటిని తాకకూడదు. ప్లగ్ తీసిన తర్వాకానీ నీఠ్లు పెట్టిన వస్తువును ముట్టుకోకూడదు.
పెద్దగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడేటపుడు ‘డిష్’ కనెక్షన్ ను తీసివేయాలి. ముఖ్యంగా కరెంట్ లైన్ కింద సెల్ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు. ఇంట్లోకి వచ్చే సర్వీస్ వైర్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే, సంబంధిత అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి వెంటన మరమ్మత్తులు లాంటివి చేయించుకోవాలి. ప్రతి కరెంటు వస్తువుకూ "ఎర్త్ " తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేదంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టే అవకాశాలు గలదు.
