  • AP Rains: వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏపీ విద్యుత్ శాఖ జాగ్రత్తలు..

AP Rains: వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏపీ విద్యుత్ శాఖ జాగ్రత్తలు..

AP Rains  Electricity Cautions: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మొంతా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. అది రేపటికి తీవ్ర రూపం దాల్చనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రజలకు తగిన సూచనలు చేసింది. ముఖ్యంగా వర్షాల నేపథ్యంలో విద్యుత్ శాఖ ప్రజలు ఎలా మసులు కోవాలో  చెబుతూ పలు జాగ్రత్తలు సూచించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:56 PM IST

AP Rains: వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏపీ విద్యుత్ శాఖ జాగ్రత్తలు..

AP Rains  Electricity Cautions: ఏపీలో గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో పలు ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. వర్షాలు పడటం మూలాన విద్యుత్ శాఖ ప్రజలకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతుంది. తడిసిన కరెంట్ స్తంభాలను ముట్టుకోవద్దు. కరెంటుకు సంబంధించిన వస్తువులను ఏవి  తడి చేతులతో ముట్టుకోవద్దు.  చిన్న పిల్లలు కరెంటు వస్తువుల దగ్గరకు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఉతికిన బట్టలు ఇనుప తీగలపై వేయకూడదు. గాలి, దుమారం, వర్షం వలన తెగిన విద్యుత్ వైర్లను ముట్టుకోకుండా ఎమర్జన్సీ సర్వీసుకు ఫోన్ చేయాలి. విద్యుత్ తీగలకు తగులుతున్న చెట్లను అసలు ముట్టుకోవద్దు. చెట్లు కూడా షాక్ కొట్టే అవకాశాలు కొట్టిపారేయలేము. విద్యుత్ లైన్ ను కు చెట్లు కొమ్మలు తగిలినట్టు కనిపిస్తే సంబంధిత అధికారులకు కానీ.. కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఖాళీ పార్కుల్లో స్టేడియంలో గానీ విద్యుత్ స్తంభాలను ముట్టుకోవద్దు. 

ఇంట్లో ఉన్న స్విచ్ బోర్డులను తడి చేతులతో అసలు ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేయద్దు. వర్షం పడుతున్నపుడు టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాటర్ మోటర్స్, కంప్యూటర్ ల స్విచ్ లు ఆఫ్ చెయ్యాలి.  వైర్లు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాలి. బయట ఉండే లైట్లు వర్షానికి తడిసేలా ఉంటే ఆఫ్ చేసేయాలి. ఇంట్లో వాటర్ హీటర్ కానీ.. గీజర్ కానీ స్విచ్ఛాఫ్ చేసినా.. వాటిని తాకకూడదు. ప్లగ్ తీసిన తర్వాకానీ నీఠ్లు పెట్టిన వస్తువును ముట్టుకోకూడదు. 

పెద్దగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడేటపుడు ‘డిష్’ కనెక్షన్ ను తీసివేయాలి. ముఖ్యంగా కరెంట్ లైన్ కింద సెల్ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు. ఇంట్లోకి వచ్చే సర్వీస్ వైర్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే, సంబంధిత అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి వెంటన మరమ్మత్తులు లాంటివి చేయించుకోవాలి.  ప్రతి కరెంటు వస్తువుకూ "ఎర్త్ " తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేదంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టే అవకాశాలు గలదు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Andhra pradesh rainsap rainsElectricity Departmentimportant cautionsPeople due to Heavy Rains

