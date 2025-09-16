English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Fact Check On Alipiri Idol: అలిపిరి వద్ద ఉన్నది.. శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహాం కాదు.. సంచలన నిజం బైటపెట్టిన ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం.. డిటెయిల్స్..

Alipiri Srimahavishnu Idol Controversy: మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కావాలని రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని ఏపీప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. గత పదేళ్లుగ ఆ విగ్రహం అక్కడే ఉందని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:15 PM IST
  • అలిపిరి విగ్రహంపై ఏపీ ప్రభుత్వం క్లారిటీ..
  • వివాదంకు చెక్ పెట్టిన టీటీీడీ..

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
AP Fact Check On Alipiri Idol: అలిపిరి వద్ద ఉన్నది.. శ్రీ మహా విష్ణువు విగ్రహాం కాదు.. సంచలన నిజం బైటపెట్టిన ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం.. డిటెయిల్స్..

Andhra pradesh Fact check clarity on Srimavishnu idol near alipiri: తిరుమలను భక్తులు కలియుగ వైకుంఠంగా భావిస్తారు. శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. నిత్యం కోట్లాది మంది స్వామి వారి దర్శనాలకు వస్తారు. తిరుమలలో రాజకీయాలు, కాంట్రవర్సీ పనులు చేస్తే కఠిన చర్యలుఉంటాయని టీటీీడీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. అయితే.. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అలిపిరి వద్ద ఉన్న విగ్రహం విషయం ఏపీలో పెద్ద దుమారంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిపై భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ... అలిపిరి వద్ద తాగుబోతుల మద్యం సీసాలు, పాడు ప్రదేశంలో దగ్గరగా శ్రీవారి మహావిష్ణువును పడేశారని ఇది కూటమి పాలనకు నిదర్శనమని, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుపై మండిపడ్డారు. భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే అలిపిరి నడకమార్గం వద్ద శ్రీమహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని టీటీడీ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా పడేసిందని ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ మేరకు ఆయన ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తుంటే కన్నీళ్లు  వస్తున్నాయని, హైందవ ధర్మం పట్ల, హిందూ దేవతల విగ్రహాల పట్ల ప్రస్తుత టీటీడీ యాజమాన్యం ఎంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందో దీన్ని బట్టి తెలిసిపోతుందని విమర్శించారు. ఈ ఘటనకు పూర్తి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ టీటీడీ చైర్మన్, పాలకమండలి సభ్యులు తక్షణమే తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని,  రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే స్పందించాలని కోరారు.

ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. ఏపీ ప్రభుత్వం ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇది శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాం కాదని,   అసంపూర్ణంగా చెక్కిన శనీశ్వరుడి విగ్రహం అని స్పష్టం చేసింది. గతంలో తయారీలోపం కారణంగా గతంలో ఇక్కడ శిల్పాలు చెక్కిన కన్నయ్య ఇక్కడే పెట్టేసి వెళ్లిపోయారని చెప్పింది. గత పదేళ్లుగా ఈ విగ్రహం ఇక్కడే ఉందని కూడా అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Read more: Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 రోజులు అన్ని సిఫారసులు రద్దు.!. టీటీడీ పాలక మండలి సంచలన నిర్ణయాలు..

కేవలం రాజకీయ దురుద్దేషంతోనే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఈ విధంగా హిందు సంఘాల్ని, భక్తులను రెచ్చగొట్టే విధంగా ఫెక్ ప్రచారం చేస్తున్నారని ఏపీ ప్రభుత్వం ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaAlipiri Vishnu IdolBR NaiduAp politicsAlipiri srimaha vishnu idol

Trending News