AP Free Bus Scheme: ఏపీలో నేటి నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. లాంఛనంగా ప్రారంభించినున్న బాబు..

AP Free Bus Scheme:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఒకటి. అయితే.. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యేడాదిగా దీనపై కసరత్తు చేసి ఏయే బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించాలి. ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి అనే దానిపై తీవ్ర కసరత్తు చేసిన తర్వాత ఈ రోజు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నుంచి అమల్లోకి తీసుకురాబోతుంది.
స్త్రీ శక్తి పథకం పేరుతో దీనిని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు. దీని ద్వారా ఒక్కో కుటుంబానికి నెలకు సగటున రూ. 4 వేల వరకు ఆర్థికంగా మేలు కలుగుతుంది. మధ్యాహ్నం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి గుహల వద్ద ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభిస్తారు. ఉదయం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న తర్వాత బాబు ఈ పథకాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించినున్నారు. అక్కడి నుంచి మహిళలతో కలిసి బస్సులో చంద్రబాబుతోపాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా ప్రయాణిస్తారు.
ఆ బస్సు కనకదుర్గమ్మ వారధి మీదుగా విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్కు చేరుకుంటుంది. అనంతరం సిటీబస్ టెర్మినల్ వద్ద జరిగే కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ, కర్ణాటకలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఫెయిల్ అయిందనే చెప్పాలి. మహిళలకు ఉచితం అని చెప్పి.. పురుషులకు అత్యధిక టికెట్ రేట్స్ పెట్టడం.. ఉచితం మూలానా.. పురుషులకు బస్సుల్లో సీట్లు దొరకడం లేదు. మరోవైపు మహిళలు కుటుంబ సభ్యులతో కిక్కిరిసిన బస్సుల్లో ఎక్కడికి వెళ్లలేకపోతున్నారు. మొత్తంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఏపీలో ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటుందో చూడాలి.
