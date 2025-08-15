English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Free Bus Scheme: ఏపీలో నేటి నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. లాంఛనంగా ప్రారంభించినున్న బాబు..

AP Free Bus Scheme: APలో మహిళలకు శుభవార్త . నేటి నుంచి వారు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రాష్ట్రమంతటా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.  ఐదు రకాల బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించే  సౌకర్యాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:39 AM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
AP Free Bus Scheme: ఏపీలో నేటి నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. లాంఛనంగా ప్రారంభించినున్న బాబు..

AP Free Bus Scheme:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఒకటి. అయితే.. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యేడాదిగా దీనపై కసరత్తు చేసి ఏయే బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించాలి. ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి అనే దానిపై తీవ్ర కసరత్తు చేసిన తర్వాత ఈ రోజు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నుంచి అమల్లోకి తీసుకురాబోతుంది.  
 
స్త్రీ శక్తి పథకం పేరుతో దీనిని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు.  దీని ద్వారా ఒక్కో కుటుంబానికి నెలకు సగటున రూ. 4 వేల వరకు ఆర్థికంగా మేలు కలుగుతుంది. మధ్యాహ్నం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి గుహల వద్ద ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని  ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభిస్తారు. ఉదయం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న తర్వాత బాబు ఈ పథకాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించినున్నారు.  అక్కడి నుంచి మహిళలతో కలిసి బస్సులో చంద్రబాబుతోపాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కూడా ప్రయాణిస్తారు. 

ఆ బస్సు కనకదుర్గమ్మ వారధి మీదుగా విజయవాడలోని పండిట్‌ నెహ్రూ బస్టాండ్‌కు చేరుకుంటుంది. అనంతరం సిటీబస్‌ టెర్మినల్‌ వద్ద జరిగే కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ,  కర్ణాటకలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఫెయిల్ అయిందనే చెప్పాలి. మహిళలకు ఉచితం అని చెప్పి.. పురుషులకు అత్యధిక టికెట్ రేట్స్ పెట్టడం.. ఉచితం మూలానా.. పురుషులకు బస్సుల్లో సీట్లు దొరకడం లేదు. మరోవైపు మహిళలు కుటుంబ సభ్యులతో కిక్కిరిసిన బస్సుల్లో ఎక్కడికి వెళ్లలేకపోతున్నారు. మొత్తంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఏపీలో ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటుందో చూడాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Free Bus SchemeIndependence DayFree BusAP govtFree Bus Travel Scheme

Trending News