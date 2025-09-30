English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ap Girl Raped: అరుణాచలంలో ఘోరం.. ఆంధ్ర యువతిపై దాడి చేసి పోలీసుల అఘాయిత్యం..

Ap Girl raped in Tiruvannamalai: యువతిని బైటకు లాగి ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు బలవంతంగా ఆమెపై దాడి చేసి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు.  ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టి కేసు నమోదు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:16 PM IST
  • తమిళనాడులో ఘోరం..
  • ఏపీ యువతిపై అత్యాచారం..

Ap Girl Raped: అరుణాచలంలో ఘోరం.. ఆంధ్ర యువతిపై దాడి చేసి పోలీసుల అఘాయిత్యం..

Ap Girl raped in Tiruvannamalai: చాలా మంది తమిళనాడులోని అరుణాచలంకు వెళ్తారు. ముఖ్యంగా అక్కడ తిరువాణ్ణామలైకు వెళ్లి అక్కడ శివుడ్ని దర్శించుకుంటారు. గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తారు. అయితే.. ఇటీవల తిరువాణ్ణామలై లో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిపై దాడులు జరిగిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. గతంలో ఒక యువకుడు  కత్తిపోట్లకు గురై చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. యువతిపై తమిళనాడు పోలీసులు అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు.  ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

తమిళనాడులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తిరువణ్ణమలైలో ఆంధ్ర యువతిపై పోలీసుల అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఎంథాల్ బైపాస్ వద్ద టమాటాలు తరలిస్తున్న వాహనాన్ని పోలీసులు ఆపితనిఖీలు చేశారు.  ఇంతలో యువతిని ఇద్దరు పోలీసులు చూసి, అనుమానం ఉందంటూ వాహనం నుంచి కిందకు దించారు.  ఆ తర్వాత.. పక్కనే ఉన్న పొలంలోకి బలవంతంగా లాక్కెళ్లి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు.

కామాంధుల పశుబలం ముందు యువతి వదిలేయాలని ప్రాధేయపడిన వారు వదల్లేదు.ఈ క్రమంలో ఆమె అరుపులు విన్న అక్కడి వారు కాసేపటికి రావడంతో పోలీసులు పారిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ క్రమంలో యువతి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు..  దారుణానికి కానిస్టేబుళ్లు సుందర్, సురేశ్ రాజ్ లు కారణమని గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించిన తిరువణ్ణామలై ఎస్పీ పరిశీలించారు. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

 

