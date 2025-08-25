AP Govt New Ration Cards: నేటి నుంచి APలో కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణి..

AP Govt New Ration Cards: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కూటమి సర్కార్ ఇవాళ్టి నుంచి నాలుగు విడతల్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగుల ద్వారా రేషన్ షాపుల వద్దే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను ఉచితంగా అందించనుంది సర్కార్. ఈసారి కొత్తగా 6 లక్షల 71వేల కుటుంబాలకు రేషన్ కార్డులు జారీ చేయనుంది సర్కార్. మరోవైపు రేషన్ కార్డుల జారీ నిరంతర ప్రక్రియ అని చెప్తున్న ప్రభుత్వం.. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులపై ప్రభుత్వం రాజముద్ర, కుటుంబసభ్యుల వివరాలు, క్యూఆర్కోడ్ ఉంటాయని తెలిపింది.
అలాగే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల జారీ, పంపిణీ, ఇంకా ఏవైనా విషయాల్లో సమస్య ఉంటే టోల్ఫ్రీ నంబరు 1967ను సంప్రదించాలని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. తొలి విడతలో భాగంగా ఈ రోజు విజయనగరం, నెల్లూరు, విశాఖపట్నం, ఎన్టీఆర్, తిరుపతి, కృష్ణా, శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో పంపిణీ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 30 నుంచి గుంటూరు, ఏలూరు, కాకినాడ, చిత్తూరు జిల్లాల్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేయనున్నారు.
పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతపురం, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో సెప్టెంబరు 6 నుంచి పంపిణీ చేస్తారు. ఇక ఆఖరి విడతగా సెప్టెంబరు 15 నుంచి పల్నాడు,బాపట్ల, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లా, శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల, కర్నూలు,ప్రకాశం జిల్లాల్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందించనున్నట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
