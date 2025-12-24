English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Ration shops: ఏపీలో రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త..

AP Ration shops: ఏపీలో రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త..

AP Ration Card Holder: APలోని రేషన్‌ కార్డు లబ్ధిదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పింది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. కొత్త యేడాది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి నెల రేషన్‌లో కార్డుదారులకు రాయితీపై గోధుమ పిండిని అందించనుంది కూటమి ప్రభుత్వం.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:31 AM IST

AP Ration shops: ఏపీలో రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త..

ఏపీలో సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకొని ప్రజలకు నాణ్యమైన సరుకులను ఇవ్వడానికి కూటమి సర్కారు రెడీ అవుతుంది ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో గోధుమ పిండి ధరలు నాణ్యతను బట్టి కిలో రూ.40 నుంచి రూ.60 వరకు ఉన్నాయి. కొన్ని స్థానిక రకాలు కిలో రూ.30కే దొరుకుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం రేషన్ షాపుల ద్వారా నాణ్యమైన చక్కీ గోధుమ పిండిని కిలో 20 రూపాయలకే అందించాలని నిర్ణయించింది. దీనిని మొదట 26 జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు ముఖ్యపట్టణాలు, నగరాల్లో అమలు చేయనున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేద ప్రజలు న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతికి పిండి వంటలు చేసుకునేలా గోధుమ పిండిని రాయితీపై అందించాలని నిర్ణయించింది. కేంద్రం కేటాయించిన గోధుమలను FCI ద్వారా తీసుకున్న రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ, వాటిని నాణ్యమైన గోధుమ పిండిగా మార్చి, ప్రతి రేషన్ కార్డుకు ఒక కిలో చొప్పున ప్యాకెట్లలో పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల చివరి నాటికి అన్ని జిల్లాల్లోని రేషన్ షాపులకు ఈ పిండిని చేర్చి, జనవరి 1 నుంచి కార్డుదారులకు అందజేసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ గోధుమ పిండిని తీసుకోవడానికి రేషన్ కార్డుదారులు ఆసక్తి చూపిస్తే, వారి డిమాండ్‌ను బట్టి రాష్ట్రంలోని కార్డుదారులందరికీ ప్రతి నెలా సబ్సిడీపై గోధుమ పిండిని సరఫరా చేసేందుకు పౌరసరఫరాల అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రతి రేషన్ కార్డుకు కిలో చొప్పున గోధుమ పిండిని పంపిణీ చేయడానికి రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ గోధుమ పిండిని నాణ్యతతో కూడిన చెక్కీ గోధుమ పిండిగా మార్చి పంపిణీ చేస్తారు. ప్రతి రేషన్ కార్డుకు ఒక కిలో చొప్పున ప్యాకెట్లలో అందిస్తారు. ఈ ప్యాకెట్లను రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలు, ముఖ్యపట్టణాలు, నగరాల్లోని రేషన్ షాపులకు తరలిస్తారు. జాతీయ ఆహార భద్రత పథకం కింద కేంద్రం నెలకు 1,838 టన్నుల గోధుమలను రాష్ట్రానికి తాత్కాలికంగా కేటాయిస్తోంది. గతంలో, ఈ గోధుమలను కార్డుదారులకు సరిగ్గా అందించలేదు. పిండి నాణ్యత బాగోలేదని, వాసన వస్తోందని కార్డుదారులు తీసుకోవడానికి ముందుకు రాకపోవడంతో ఈ పథకాన్ని పైలట్ దశలోనే నిలిపివేశారు.

