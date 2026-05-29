  Peddi Ticket Price: 'పెద్ది' సినిమాకి ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త.. టికెట్ల ధరల పెంపు, స్పెషల్ షోలకు అనుమతి

Peddi Ticket Price: ‘పెద్ది’ సినిమాకి ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త.. టికెట్ల ధరల పెంపు, స్పెషల్ షోలకు అనుమతి

Peddi Movie: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ సినిమా జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో చిత్ర యూనిట్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రమోషన్స్ వేగవంతం చేసింది. సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్న నేపథ్యంలో.. టికెట్ ధరల పెంపు, ప్రత్యేక షోల అనుమతుల కోసం మేకర్స్ ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించింది. దీనికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.  
Written ByAruna Maharaju
Published: May 29, 2026, 03:06 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:06 PM IST
Image Credit: Andhra Pradesh Government Issued Orders Increasing Ticket Fare For Peddi Movie (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

