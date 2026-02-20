Andhra Pradesh govt announces half day school schedule: మరోసారి భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ఈ సారి ఇంకా మార్చి కూడా రాలేదు. అప్పుుడే ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. మధ్యాహ్నం అయితే బైటకు వెళ్లాలంటే భయపడిపోతున్నారు. రాత్రిళ్లు కూడా వాతావరణం వేడిగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ ప్రభుత్వం సమ్మర్ వేళ ఒంటిపూట బడులపై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లలో మార్చి 16 నుంచి ఒంటి పూట బడులు ప్రారంభ మౌతాయని ఏపీ విద్యాశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు స్కూళ్లు నడుస్తాయని వెల్లడించింది.
అదే విధంగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు భోజనం వసతి కల్పించనున్నామని చెప్పారు. దీనితో పాటు 10 వ తరగతి ఎగ్జామ్ లు జరిగే స్కూళ్లలో 1 గంట నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించేలా ఆయా స్కూళ్లకు అధికారులు ఆదేశాలు జారీచేశారు.
పరీక్షలున్నంత కాలం పదో తరగతి స్పెషల్ క్లాసులు యథావిథిగా నడుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు పెరుగుతున్న ఎండల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావద్దని సూచనలు చేశారు. ఎక్కువగా నీళ్లను తాగాలని, జంక్ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Read more: AP Council Session: కొంచెమైన బుద్దుందా..?.. వెంకటేశ్వర స్వామితో రాజకీయాలా..?.. మండలిలో పయ్యావుల ఫైర్..
ఇక తెలంగాణలో సైతం మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఒంటిపూట బడులు ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటన వెలువరించింది. దీంతో మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు మాత్రమే బడులు నడుపుతారు. మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందజేసి విద్యార్ధులను ఇళ్లకు పంపిస్తామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook