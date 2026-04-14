  Ap Police Special Leave: సీఎం చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. పోలీసులకు ఇక నుంచి రెండు ప్రత్యేక సెలవులు... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ap govt special leave policy for police dept employees: చాలా మంది పోలీసులు విధి నిర్వాహణలో పగలనక, రాత్రనక ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖకు గొప్ప శుభవార్త చెప్పింది. ప్రభుత్వం నిర్ణయంపై ఏపీ పోలీసులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:28 PM IST
  • పోలీసులకు శుభవార్త చెప్పిన ఏపీ ప్రభుత్వం..
  • రెండు రోజుల లీవ్స్ మంజురు..

Ap Police Special Leave: సీఎం చంద్రబాబు మరో సంచలనం.. పోలీసులకు ఇక నుంచి రెండు ప్రత్యేక సెలవులు... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Andhra Pradesh govt announces special leave policy on birthday and marriage anniversary: సమాజంలో పోలీసులు చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తారు. ఎవరికి అన్యాయం జరిగిన, ఎలాంటి కష్టం వచ్చిన మొదట పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. పోలీసులు సైతం ఎప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలను దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సమాజంలో శాంతి భద్రతలను అదుపు తప్పకుండా నిరంతరం జాగురతతో ఉంటారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు 24 గంటలు, వారంకు ఏడు రోజుల పాటు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటారు. చాలా మంది కనీసం తమ కుటుంబంతో సరదాగా గడిపేందుకు కూడా కొన్నిసార్లు వీలు పడదు. ఇక పెళ్లి రోజులు, పుట్టిన రోజులు, పెళ్లిళ్లు కూడా చాలా వరకు సెలబ్రేట్ చేసుకొలేరు.

వేళా పాళ లేకుండా కేవంలం సమాజంకోసం అన్నట్లు పోలీసులు పనిచేస్తారు. కొన్నిసార్లు తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి విధి నిర్వహాణలో పాటుపడుతుంటారు. ఈక్రమంలో  ఇంతగా సమాజంకు సేవలు చేసే పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ కు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త చెప్పింది. పోలీసులు తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా, వారి పుట్టినరోజు, వివాహ వార్షికోత్సవం రోజున ప్రత్యేక సెలవు మంజూరు చేయాలని డీజీపీ కార్యాలయం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఆదేశాలు.. కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు అన్ని ర్యాంకుల వారందరికి వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 

ఈ మేరకు రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలకు, పోలీస్ విభాగాల అధిపతులకు ఆదేశాలు పంపారు. అయితే.. అత్యవసర పరిస్థితులు, శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తితే తప్ప, సిబ్బంది కోరిన వెంటనే ఈ ప్రత్యేక సెలవును మంజూరు చేయాలని ఆదేశించారు.

ఈ విషయంలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదని, సెలవు మంజూరు చేయడం తప్పనిసరి అని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. కనీసం ముఖ్యమైన ఈ రెండు రోజుల్లోనైనా తమ కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపేందుకు ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీంతో మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు, డ్యూటీలో మరింత ఉత్సాహంగా అధికారులు పనిచేస్తారని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. ఇక  ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై పోలీస్ సిబ్బంది, వారి కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా పోలీసు అధికారులు సంఘం సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

